Chance Dorado Noche: resultado del último sorteo hoy sábado 28 de febrero de 2026

El resultado del chance Dorado Noche es uno de los más consultados por los jugadores en Colombia, especialmente durante fines de semana y días festivos, fechas en las que se realiza este sorteo. Su mecánica sencilla y su plan de premios lo mantienen como una alternativa atractiva dentro de los juegos de suerte y azar del país.
El número ganador del chance Dorado Noche de este sábado 28 de febrero de 2026 es: (en minutos).
Uno de los principales atractivos del chance Dorado Noche es su esquema de pagos, que permite multiplicar el valor apostado según la modalidad elegida y el tipo de acierto.
Esta estructura permite que cada jugador decida el nivel de riesgo que desea asumir, manteniendo una dinámica clara y fácil de comprender.
El Dorado Noche se realiza únicamente:
Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:00 de la noche, una vez finaliza el sorteo. Este horario fijo facilita que los jugadores sepan exactamente cuándo verificar sus números.
Además de los puntos físicos autorizados, el chance Dorado Noche puede jugarse por internet a través de plataformas avaladas por Coljuegos, entidad que regula los juegos de suerte y azar en Colombia.
Para participar en línea, el usuario debe:
Apostar en sitios oficiales garantiza respaldo en las transacciones y mayor seguridad para el jugador.
Según la empresa Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 pesos se pagan directamente en sus puntos autorizados, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.
Para reclamar un premio del chance Dorado Noche es obligatorio:
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Dorado Noche
|22 Febrero 2026
|7651 - 0
|Dorado Noche
|21 Febrero 2026
|5768 - 4
|Dorado Noche
|15 Febrero 2026
|0845 - 3
|Dorado Noche
|14 Febrero 2026
|6924 - 3
|Dorado Noche
|8 Febrero 2026
|3989 - 4