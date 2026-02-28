Chance Dorado Noche: resultado del último sorteo hoy sábado 28 de febrero de 2026

El resultado del chance Dorado Noche es uno de los más consultados por los jugadores en Colombia, especialmente durante fines de semana y días festivos, fechas en las que se realiza este sorteo. Su mecánica sencilla y su plan de premios lo mantienen como una alternativa atractiva dentro de los juegos de suerte y azar del país.



Resultado del Dorado Noche hoy 28 de febrero de 2026

El número ganador del chance Dorado Noche de este sábado 28 de febrero de 2026 es: (en minutos).



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Cómo paga el Dorado Noche según la modalidad

Uno de los principales atractivos del chance Dorado Noche es su esquema de pagos, que permite multiplicar el valor apostado según la modalidad elegida y el tipo de acierto.



Cuatro cifras directo (orden exacto): paga 4.500 veces lo apostado.

Cuatro cifras combinado (cualquier orden): paga 208 veces la apuesta.

Tres últimas cifras directo: paga 400 veces lo jugado.

Tres últimas cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

Dos últimas cifras en orden (pata): paga 50 veces lo invertido.

Última cifra (uña): paga cinco veces el valor apostado.

Esta estructura permite que cada jugador decida el nivel de riesgo que desea asumir, manteniendo una dinámica clara y fácil de comprender.



Días y horario del sorteo

El Dorado Noche se realiza únicamente:



Sábados

Domingos

Lunes festivos

Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:00 de la noche, una vez finaliza el sorteo. Este horario fijo facilita que los jugadores sepan exactamente cuándo verificar sus números.



Apostar en línea de manera legal en Colombia

Además de los puntos físicos autorizados, el chance Dorado Noche puede jugarse por internet a través de plataformas avaladas por Coljuegos, entidad que regula los juegos de suerte y azar en Colombia.

Para participar en línea, el usuario debe:



Registrarse en un operador autorizado.

Validar su identidad.

Recargar saldo.

Elegir el sorteo, el número y la modalidad.

Apostar en sitios oficiales garantiza respaldo en las transacciones y mayor seguridad para el jugador.



Requisitos para cobrar un premio

Según la empresa Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 pesos se pagan directamente en sus puntos autorizados, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

Para reclamar un premio del chance Dorado Noche es obligatorio:

Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original debidamente diligenciado en la parte posterior.

Entregar fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el trámite.

