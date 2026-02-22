Chance Dorado Noche: resultado del último sorteo hoy domingo 22 de febrero de 2026

El resultado del chance Dorado Noche se encuentra entre los más buscados por los jugadores en Colombia, especialmente durante fines de semana y días festivos, fechas en las que se realiza este sorteo. Su dinámica clara y su atractivo plan de premios lo mantienen como una opción destacada dentro de los juegos de suerte y azar del país.



Resultado del Dorado Noche hoy 22 de febrero de 2026

El número ganador del chance Dorado Noche de este domingo 22 de febrero de 2026 es: (en minutos)



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Cómo paga el Dorado Noche según la modalidad

El principal atractivo del chance Dorado Noche está en la posibilidad de multiplicar significativamente el valor apostado, dependiendo del tipo de acierto y la modalidad elegida.

Cuando el jugador acierta las cuatro cifras en orden exacto (directo), recibe un pago equivalente a 4.500 veces lo apostado. Si las cuatro cifras coinciden sin importar el orden, es decir, en modalidad combinada, el premio corresponde a 208 veces el valor jugado.

Para quienes aciertan las tres últimas cifras, el pago es de 400 veces la apuesta cuando el resultado es directo y de 83 veces cuando es combinado. Si se coinciden las dos últimas cifras en orden (pata), el premio es de 50 veces lo invertido. Finalmente, acertar únicamente la última cifra (uña) paga cinco veces el valor apostado.

Esta estructura de premios permite a los jugadores elegir entre diferentes niveles de riesgo y posibles ganancias, manteniendo una mecánica sencilla y fácil de entender.



Días y horario del sorteo

El Dorado Noche no se realiza todos los días. El sorteo tiene lugar exclusivamente los sábados, domingos y lunes festivos.



Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:00 de la noche, una vez finaliza el sorteo. Este horario fijo permite a los jugadores saber con exactitud cuándo verificar sus números y confirmar si obtuvieron algún premio.



Apostar en línea de manera legal en Colombia

Además de los puntos físicos autorizados, el chance Dorado Noche puede jugarse por internet a través de plataformas avaladas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en Colombia.

Para participar en línea, el usuario debe registrarse en un operador autorizado, validar su identidad, recargar saldo y seleccionar el sorteo junto con el número y la modalidad deseada. Apostar en sitios oficiales ofrece respaldo en las transacciones y mayor seguridad jurídica para el jugador.



Requisitos para cobrar un premio

De acuerdo con la empresa Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a 100.000 pesos se pagan directamente en sus puntos autorizados, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Para reclamar un premio del chance Dorado Noche es obligatorio:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original correctamente diligenciado en la parte posterior.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el trámite.

