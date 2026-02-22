Chontico Noche: resultado del último sorteo del chance hoy domingo 22 de febrero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El resultado del chance Chontico Noche es uno de los más consultados en el suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca, donde este sorteo se ha convertido en una tradición diaria. Cada noche, miles de personas revisan los números oficiales con la ilusión de acertar y obtener un premio en uno de los juegos de azar más reconocidos de la región.
El resultado oficial del sorteo realizado el sábado 22 de febrero de 2026 fue: (en minutos)
El Chontico Noche se juega todos los días en horarios establecidos, lo que facilita a los apostadores planear sus jugadas con anticipación:
Además del sorteo nocturno, el portafolio incluye alternativas como Chontico Día y Súper Chontico Noche, este último se realiza los jueves en la noche. Estas opciones amplían las posibilidades para quienes participan de manera frecuente en este tipo de apuestas.
El chance Chontico Noche ofrece distintas modalidades, y el valor del premio depende del número de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.
Entre las principales opciones se encuentran:
Esta variedad convierte al Chontico Noche en un juego flexible, adaptable tanto a quienes prefieren apuestas básicas como a quienes buscan premios de mayor valor.
Uno de los factores que impulsa la popularidad del chance Chontico Noche es la amplitud en los montos permitidos.
Gracias a esta flexibilidad, el sorteo resulta accesible para distintos perfiles de jugadores, desde quienes realizan jugadas ocasionales hasta quienes participan de manera constante.
El chance en línea en Colombia está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en el país. Únicamente los operadores autorizados pueden ofrecer este servicio de manera legal.
Para participar de forma digital, el usuario debe registrarse en una plataforma oficial, validar su identidad, recargar saldo mediante los métodos habilitados y elegir el sorteo, número y modalidad antes de confirmar la apuesta.
Utilizar plataformas autorizadas brinda respaldo en las transacciones y mayor seguridad jurídica para los jugadores.
El procedimiento para cobrar un premio del Chontico Noche depende del monto ganado, pero en todos los casos es obligatorio presentar:
Según el valor del premio en UVT:
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Chontico Noche
|21 Febrero 2026
|1163 - 4
|Chontico Noche
|20 Febrero 2026
|1295 - 6
|Chontico Noche
|19 Febrero 2026
|8461 - 4
|Chontico Noche
|18 Febrero 2026
|3039 - 0
|Chontico Noche
|17 Febrero 2026
|6050 - 5