Chontico Noche: resultado del último sorteo del chance hoy domingo 22 de febrero de 2026

El resultado del chance Chontico Noche es uno de los más consultados en el suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca, donde este sorteo se ha convertido en una tradición diaria. Cada noche, miles de personas revisan los números oficiales con la ilusión de acertar y obtener un premio en uno de los juegos de azar más reconocidos de la región.



Número ganador del Chontico Noche – 22 de febrero de 2026

El resultado oficial del sorteo realizado el sábado 22 de febrero de 2026 fue: (en minutos)



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horarios del sorteo Chontico Noche

El Chontico Noche se juega todos los días en horarios establecidos, lo que facilita a los apostadores planear sus jugadas con anticipación:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, el portafolio incluye alternativas como Chontico Día y Súper Chontico Noche, este último se realiza los jueves en la noche. Estas opciones amplían las posibilidades para quienes participan de manera frecuente en este tipo de apuestas.



Modalidades de juego del Chontico Noche

El chance Chontico Noche ofrece distintas modalidades, y el valor del premio depende del número de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Entre las principales opciones se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Esta variedad convierte al Chontico Noche en un juego flexible, adaptable tanto a quienes prefieren apuestas básicas como a quienes buscan premios de mayor valor.



¿Cuánto cuesta apostar?

Uno de los factores que impulsa la popularidad del chance Chontico Noche es la amplitud en los montos permitidos.



Valor mínimo del tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

Gracias a esta flexibilidad, el sorteo resulta accesible para distintos perfiles de jugadores, desde quienes realizan jugadas ocasionales hasta quienes participan de manera constante.



Cómo jugar chance en línea en Colombia

El chance en línea en Colombia está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en el país. Únicamente los operadores autorizados pueden ofrecer este servicio de manera legal.

Para participar de forma digital, el usuario debe registrarse en una plataforma oficial, validar su identidad, recargar saldo mediante los métodos habilitados y elegir el sorteo, número y modalidad antes de confirmar la apuesta.

Utilizar plataformas autorizadas brinda respaldo en las transacciones y mayor seguridad jurídica para los jugadores.



Requisitos para reclamar premios

El procedimiento para cobrar un premio del Chontico Noche depende del monto ganado, pero en todos los casos es obligatorio presentar:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento.

Según el valor del premio en UVT:



Menores a 48 UVT: se requieren únicamente los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el Formato SIPLAFT.

Iguales o superiores a 182 UVT: se debe presentar certificación bancaria vigente, con fecha no mayor a 30 días.

