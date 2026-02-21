Chontico Noche: resultado del último sorteo del chance hoy sábado 21de febrero de 2026

Publicidad
El resultado del chance Chontico Noche es uno de los más esperados en el suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca, donde este sorteo se ha consolidado como una tradición diaria. Miles de personas consultan cada noche los números oficiales con la expectativa de acertar y obtener un premio en uno de los juegos de azar más reconocidos de la región.
El resultado oficial del sorteo realizado el sábado 21 de febrero de 2026 fue: (en minutos)
Para validar cualquier apuesta, es fundamental verificar los números únicamente en los canales oficiales autorizados. Estos son los únicos datos válidos para reclamar premios correspondientes a la fecha del sorteo. Confirmar la información en fuentes confiables evita inconvenientes al momento de presentar el tiquete.
El Chontico Noche se juega todos los días en horarios ya establecidos, lo que permite a los apostadores organizar sus jugadas con anticipación:
Además del sorteo nocturno, el portafolio incluye otras opciones como Chontico Día y Súper Chontico Noche, este último se realiza los jueves en la noche. Estas alternativas amplían las oportunidades para quienes participan con frecuencia en este tipo de juegos.
El chance Chontico Noche ofrece diferentes formas de apostar. El valor del premio depende tanto de la cantidad de cifras acertadas como del orden en que coincidan con el resultado oficial.
Entre las principales modalidades se encuentran:
Esta variedad convierte al Chontico Noche en una opción flexible, adaptable tanto a quienes prefieren apuestas básicas como a quienes buscan premios mayores.
Uno de los aspectos que impulsa la popularidad del chance Chontico Noche es la amplitud en los montos de juego.
Gracias a esta flexibilidad, el sorteo resulta accesible para distintos perfiles de jugadores, desde quienes realizan apuestas ocasionales hasta quienes participan de manera constante.
El chance en línea en Colombia está regulado por Coljuegos, la entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en el país. Solo los operadores autorizados pueden ofrecer este servicio de manera legal.
El proceso general para participar de forma digital incluye:
Utilizar plataformas autorizadas brinda respaldo en las transacciones y mayor seguridad para los jugadores.
El procedimiento para cobrar un premio del Chontico Noche varía según el monto ganado, pero en todos los casos se exige presentar:
De acuerdo con el valor del premio en UVT:
El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles. Por ello, se recomienda conservar el tiquete en buen estado y verificar siempre los resultados del Chance Chontico Noche en medios oficiales.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Chontico Noche
|20 Febrero 2026
|1295 - 6
|Chontico Noche
|19 Febrero 2026
|8461 - 4
|Chontico Noche
|18 Febrero 2026
|3039 - 0
|Chontico Noche
|17 Febrero 2026
|6050 - 5
|Chontico Noche
|16 Febrero 2026
|0951 - 4
|Chontico Noche
|15 Febrero 2026
|7568 - 9