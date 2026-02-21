Chontico Noche: resultado del último sorteo del chance hoy sábado 21de febrero de 2026

El resultado del chance Chontico Noche es uno de los más esperados en el suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca, donde este sorteo se ha consolidado como una tradición diaria. Miles de personas consultan cada noche los números oficiales con la expectativa de acertar y obtener un premio en uno de los juegos de azar más reconocidos de la región.



Número ganador del Chontico Noche – 21 de febrero de 2026

El resultado oficial del sorteo realizado el sábado 21 de febrero de 2026 fue: (en minutos)



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Para validar cualquier apuesta, es fundamental verificar los números únicamente en los canales oficiales autorizados. Estos son los únicos datos válidos para reclamar premios correspondientes a la fecha del sorteo. Confirmar la información en fuentes confiables evita inconvenientes al momento de presentar el tiquete.



Horarios del sorteo Chontico Noche

El Chontico Noche se juega todos los días en horarios ya establecidos, lo que permite a los apostadores organizar sus jugadas con anticipación:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, el portafolio incluye otras opciones como Chontico Día y Súper Chontico Noche, este último se realiza los jueves en la noche. Estas alternativas amplían las oportunidades para quienes participan con frecuencia en este tipo de juegos.



Modalidades de juego del Chontico Noche

El chance Chontico Noche ofrece diferentes formas de apostar. El valor del premio depende tanto de la cantidad de cifras acertadas como del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Entre las principales modalidades se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Esta variedad convierte al Chontico Noche en una opción flexible, adaptable tanto a quienes prefieren apuestas básicas como a quienes buscan premios mayores.



¿Cuánto cuesta apostar?

Uno de los aspectos que impulsa la popularidad del chance Chontico Noche es la amplitud en los montos de juego.



Valor mínimo del tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

Gracias a esta flexibilidad, el sorteo resulta accesible para distintos perfiles de jugadores, desde quienes realizan apuestas ocasionales hasta quienes participan de manera constante.



Cómo jugar chance en línea en Colombia

El chance en línea en Colombia está regulado por Coljuegos, la entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en el país. Solo los operadores autorizados pueden ofrecer este servicio de manera legal.

El proceso general para participar de forma digital incluye:



Registrarse en una plataforma oficial. Validar la identidad del usuario. Recargar saldo mediante los métodos de pago habilitados. Elegir el sorteo, número y modalidad antes de confirmar la apuesta.

Utilizar plataformas autorizadas brinda respaldo en las transacciones y mayor seguridad para los jugadores.



Requisitos para reclamar premios

El procedimiento para cobrar un premio del Chontico Noche varía según el monto ganado, pero en todos los casos se exige presentar:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento.

De acuerdo con el valor del premio en UVT:



Menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el Formato SIPLAFT.

Iguales o superiores a 182 UVT: se debe presentar certificación bancaria vigente, con fecha no mayor a 30 días.

El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles. Por ello, se recomienda conservar el tiquete en buen estado y verificar siempre los resultados del Chance Chontico Noche en medios oficiales.

Últimos resultados del Chontico Noche