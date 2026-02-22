Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy domingo 22 de febrero de 2026

Publicidad
El resultado del chance Sinuano Noche se mantiene entre los más buscados en la Costa Caribe colombiana. Con fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, este sorteo hace parte de la rutina diaria de miles de jugadores que cada noche revisan el número ganador con la ilusión de obtener un premio.
En el sorteo realizado el domingo 22 de febrero de 2026, el resultado oficial fue: (en minutos)
El Sinuano Noche se juega todos los días del año, sin excepción. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza el sorteo.
Este horario fijo permite a los apostadores organizar sus jugadas con anticipación y tener claridad sobre el momento exacto en el que deben verificar si su número resultó favorecido.
Uno de los principales atractivos del chance Sinuano Noche es la variedad de modalidades disponibles. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de distintos perfiles de jugadores.
Las modalidades principales son:
Gracias a esta estructura, cada jugador puede escoger la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia y nivel de inversión, manteniendo una mecánica sencilla y clara.
El Sinuano Noche en línea está disponible únicamente a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, entidad que regula los juegos de suerte y azar en Colombia. Apostar en sitios oficiales garantiza respaldo legal y seguridad en cada transacción.
El proceso para participar de manera virtual incluye:
Esta alternativa evita desplazamientos a puntos físicos y permite consultar los resultados del chance Sinuano Noche en tiempo real.
El cobro de premios depende del monto ganado, aunque existen requisitos básicos que aplican en todos los casos.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Sinuano Noche
|21 Febrero 2026
|1829 - 5
|Sinuano Noche
|20 Febrero 2026
|5778 - 4
|Sinuano Noche
|19 Febrero 2026
|2190 - 7
|Sinuano Noche
|18 Febrero 2026
|8751 - 7
|Sinuano Noche
|17 Febrero 2026
|2654 - 6