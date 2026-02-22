Caribeña Noche, resultados del último sorteo hoy domingo 22 de febrero de 2026

El chance Caribeña Noche se consolida como uno de los sorteos diarios con mayor seguimiento en Colombia. Gracias a su presencia en distintas regiones del país y a su mecánica sencilla, miles de jugadores consultan cada noche los resultados oficiales con la expectativa de acertar y obtener un premio.



La facilidad para participar y la constancia del sorteo durante todo el año han convertido al Caribeña Noche en una de las opciones preferidas dentro de los juegos de suerte y azar.



¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El sorteo de Caribeña Noche se realiza todos los días del año, sin excepción. Los resultados oficiales pueden revisarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza el sorteo.

Este horario fijo permite a los apostadores saber con precisión cuándo verificar sus números y confirmar si resultaron ganadores, lo que facilita el seguimiento diario del resultado del chance Caribeña Noche.



Modalidades disponibles en Caribeña Noche

El Chance Caribeña Noche ofrece diversas modalidades de apuesta. El valor del premio depende del número de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Entre las opciones vigentes se encuentran:



Cuatro cifras directo (superpleno): se deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden del resultado.

Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras coinciden sin importar la posición.

Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: coincidencia de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra (uña): coincide únicamente el último dígito.

Este esquema permite ajustar la apuesta según el nivel de inversión y la expectativa de premio de cada jugador, manteniendo una dinámica clara y fácil de entender.



Valor de las apuestas

El rango de inversión es otro de los factores que impulsa la participación en el chance Caribeña Noche.



Valor mínimo para apostar: $500 pesos.

Monto máximo por apuesta: $10.000 pesos.

Esta flexibilidad facilita la participación tanto de jugadores ocasionales como de quienes apuestan con mayor frecuencia, adaptándose a diferentes presupuestos.



Cómo jugar chance en línea en Colombia

En Colombia, el chance en línea solo puede jugarse a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en el país.

Para apostar al Caribeña Noche por internet, el proceso habitual incluye:



Crear una cuenta en un operador legal autorizado. Validar la identidad del usuario, requisito obligatorio según la normativa colombiana. Recargar saldo mediante medios de pago habilitados, como PSE o transferencias bancarias. Elegir el sorteo Caribeña Noche, seleccionar el número y definir la modalidad de apuesta. Confirmar la transacción y conservar el comprobante digital.

El uso de plataformas oficiales garantiza respaldo en las transacciones y mayor seguridad para los jugadores que consultan y participan en el resultado del chance Caribeña Noche cada día.



