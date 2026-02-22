Caribeña Noche, resultados del último sorteo hoy domingo 22 de febrero de 2026

Publicidad
El chance Caribeña Noche se consolida como uno de los sorteos diarios con mayor seguimiento en Colombia. Gracias a su presencia en distintas regiones del país y a su mecánica sencilla, miles de jugadores consultan cada noche los resultados oficiales con la expectativa de acertar y obtener un premio.
En el sorteo realizado el domingo 22 de febrero de 2026, el resultado oficial fue: (en minutos)
La facilidad para participar y la constancia del sorteo durante todo el año han convertido al Caribeña Noche en una de las opciones preferidas dentro de los juegos de suerte y azar.
El sorteo de Caribeña Noche se realiza todos los días del año, sin excepción. Los resultados oficiales pueden revisarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza el sorteo.
Este horario fijo permite a los apostadores saber con precisión cuándo verificar sus números y confirmar si resultaron ganadores, lo que facilita el seguimiento diario del resultado del chance Caribeña Noche.
El Chance Caribeña Noche ofrece diversas modalidades de apuesta. El valor del premio depende del número de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.
Entre las opciones vigentes se encuentran:
Este esquema permite ajustar la apuesta según el nivel de inversión y la expectativa de premio de cada jugador, manteniendo una dinámica clara y fácil de entender.
El rango de inversión es otro de los factores que impulsa la participación en el chance Caribeña Noche.
Esta flexibilidad facilita la participación tanto de jugadores ocasionales como de quienes apuestan con mayor frecuencia, adaptándose a diferentes presupuestos.
En Colombia, el chance en línea solo puede jugarse a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en el país.
Para apostar al Caribeña Noche por internet, el proceso habitual incluye:
El uso de plataformas oficiales garantiza respaldo en las transacciones y mayor seguridad para los jugadores que consultan y participan en el resultado del chance Caribeña Noche cada día.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Caribeña Noche
|21 Febrero 2026
|7339 - 8
|Caribeña Noche
|20 Febrero 2026
|4883 - 6
|Caribeña Noche
|19 Febrero 2026
|0012 - 2
|Caribeña Noche
|18 Febrero 2026
|3953 - 1
|Caribeña Noche
|17 Febrero 2026
|8798 - 7