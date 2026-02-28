En vivo
Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Extra de Colombia: resultados premio mayor y secos hoy, sábado 28 de febrero de 2026

Extra de Colombia: resultados premio mayor y secos hoy, sábado 28 de febrero de 2026

El Sorteo Extraordinario de Colombia entregó un premio mayor de 15.000 millones de pesos y múltiples secos millonarios en su jornada del sábado 28 de febrero. Conozca aquí los números ganadores.

