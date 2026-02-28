Extra de Colombia: resultados premio mayor y secos hoy, sábado 28 de febrero de 2026

El Extra de Colombia (Sorteo Extraordinario de Colombia), realizó este sábado 28 de febrero de 2026 su Gran Sorteo Extraordinario. El gran ganador fue (en minutos), acreedor al premio mayor de $15.000 millones de pesos.

El sorteo, que es uno de los más esperados por los jugadores en el país, incluyó además múltiples premios secos e incentivos adicionales que amplían significativamente las oportunidades de ganar.



Premios secos principales

El sorteo entregó premios secos de alto valor económico:

En minutos.

Bonos especiales con el mismo número y serie

Este sorteo también incorpora incentivos adicionales que juegan con el mismo número y serie del billete adquirido. Entre ellos se encuentran:



Bono para una casa

Bono para un carro

Bono para una moto

Bono para un viaje

Estos bonos complementan el plan principal y fortalecen la propuesta de premios para los jugadores.



Dinámicas adicionales para más oportunidades

La jornada incluye mecanismos complementarios como el Recambio Ganador, que permite participar en un lanzamiento adicional con las dos últimas cifras del billete. Asimismo, el sistema “raspa y gana” ofrece la posibilidad de obtener otro billete del Extra de Colombia, generando nuevas opciones dentro del mismo sorteo.



Por otro lado, la lotería se caracteriza por su esquema de aproximaciones al premio mayor, una modalidad que reconoce resultados cercanos y que forma parte de su estructura tradicional de incentivos.

Una bolsa de premios que supera los $36.700 millones

El sorteo 2248 se posiciona como uno de los más atractivos del país, con una bolsa total de premios que supera los 36.700 millones de pesos. Dentro de su plan de premios se destaca un premio mayor de 15.000 millones de pesos.