Resultados Sorteo Extraordinario de Colombia: número mayor y secos hoy, 31 de enero de 2026

El Sorteo Extraordinario de Colombia realizó una nueva edición este sábado, ofreciendo a los apostadores la posibilidad de acceder a premios millonarios. Este sorteo, que se juega tradicionalmente los sábados, se desarrolla en conjunto con reconocidas loterías del país como Medellín, Risaralda, Meta, entre otras.



Número ganador del Extra de Colombia hoy, sábado 31 de enero de 2026

El número ganador del premio mayor del Sorteo Extraordinario de Colombia de este sábado 31 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $15.000 millones!

¿Cuál es el valor de los premios del Sorteo Extraordinario de Colombia?

En esta edición especial, correspondiente al sábado 31 de enero de 2026, el Extra de Colombia marca el gran cierre de los sorteos del mes con una bolsa de premios que supera los $36.700 millones de pesos, consolidándose como uno de los eventos más esperados por los jugadores a nivel nacional.

El premio mayor asciende a $15.000 millones de pesos, acompañado de una amplia estructura de premios secos al mayor que incluye: un seco de $1.000 millones, uno de $500 millones, uno de $300 millones, uno de $200 millones y uno de $100 millones. A esto se suman 10 secos de $20 millones, 10 secos de $10 millones, así como bonos especiales para un carro, una casa, una moto y el viaje de los sueños.



¿Cuándo juega el Sorteo Extraordinario de Colombia?

Además, el billete incorpora múltiples aproximaciones al premio mayor y un atractivo raspa y gana con recambio ganador, disponible tanto para billetería física como virtual, el cual juega con las dos últimas cifras del billete.

El sorteo se llevará a cabo a las 11:00 p. m., será transmitido en vivo por Canal 13 y promete ser una noche cargada de expectativa para quienes sueñan con ganar en grande.



¿Cómo cobrar un premio del Sorteo Extraordinario de Colombia?

Los ganadores de premios de menor cuantía deben presentar el billete original, en buen estado, ante su distribuidor de confianza o directamente en las oficinas del Extra de Colombia en Bogotá, ubicadas en la Calle 72 No. 10-07, Oficina 903.



Para premios superiores a $4.999.999, es necesario anexar una fotocopia de la cédula de ciudadanía y una certificación bancaria, con el fin de realizar el pago mediante transferencia electrónica.

En el caso de premios que superen los $9.999.999, el pago se efectúa exclusivamente en las oficinas del Sorteo Extraordinario de Colombia, donde se informa al ganador sobre el proceso detallado para la entrega del premio.

Los premios promocionales se pagan conforme al reglamento vigente, el cual puede consultarse en la parte posterior del billete o en la página web oficial del sorteo.

Si el premio con lanzamiento se gana en Bogotá, puede hacerse efectivo directamente en la Calle 72 #10-07 Oficina 903. Si el ganador se encuentra en otra ciudad, puede enviar el desprendible del billete junto con una fotocopia de su cédula y el formato de pago de premios por mensajería o a través de la agencia distribuidora, donde se le indicará el procedimiento correspondiente.