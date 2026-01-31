El feminicidio de Alejandra Calvo, una joven de 20 años asesinada el 16 de abril de 2020 en el Estado de México, volvió a generar atención pública tras las denuncias de su madre, Teresa Calvo, en Pepe y Chema Podcast. quien asegura que el crimen fue planeado de manera sistemática y que, a casi seis años de los hechos, no hay responsables capturados.

De acuerdo con la reconstrucción conocida del caso, Alejandra salió de su vivienda luego de recibir una llamada telefónica de más de una hora por parte de una supuesta amiga, quien, según la familia, la engañó para que se desplazara hasta un punto cercano con el pretexto de recoger unas prendas de vestir. Minutos después de la última comunicación, registrada hacia las 8:30 de la noche, la joven fue hallada gravemente herida a dos cuadras de su residencia.

La investigación, que ha sido impulsada principalmente por la madre de la víctima ante lo que califica como falta de respuesta institucional, apunta a la presunta participación de al menos siete personas en la planeación del ataque. Entre los señalados se encuentran el exnovio de Alejandra, la propietaria de una estética del sector, un presunto expendedor de sustancias ilícitas junto a dos de sus hijos y dos personas cercanas a la joven. Según Teresa Calvo, cámaras de seguridad registraron el momento en el que la víctima fue rodeada y provocada antes de que un hombre en motocicleta le disparara.

Mujer denuncia que el exnovio y mejor amiga de su hija acabaron con su vida

La familia también ha denunciado presunta negligencia en la atención posterior al ataque. Teresa asegura que su hija permaneció tendida en el lugar durante varios minutos sin recibir auxilio oportuno y que, al llegar al centro asistencial, ya no presentaba signos vitales. A esto se suma, según su relato, la falta de acompañamiento institucional durante las primeras etapas del proceso judicial.



Ante la ausencia de avances significativos, la madre afirma haber financiado por su cuenta labores de recolección de información, incluyendo nombres, direcciones y placas de vehículos, con un gasto superior a los 60 millones de pesos mexicanos. Además, denuncia que el caso fue inicialmente clasificado como homicidio calificado y no como feminicidio, decisión que —según ella— retrasó el esclarecimiento de los hechos.

Actualmente, el proceso continúa sin capturas, pese a que los presuntos responsables han sido identificados por la familia.