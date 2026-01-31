En vivo
Diana Riveros asumirá las bandera de su esposo Diógenes Quintero tras su muerte en accidente aéreo

Después del accidente aéreo que cobró la vida del representante a la Cámara Diógenes Quintero, su esposa Diana Riveros decidió dar un paso al frente y asumir el compromiso de continuar su legado político de cara a las elecciones del 8 de marzo.

