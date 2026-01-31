Diana Riveros asumirá las bandera de su esposo Diógenes Quintero tras su muerte en accidente aéreo

En medio del luto que dejó el trágico accidente aéreo de Satena ocurrido en Norte de Santander, Diana Riveros, esposa del fallecido representante a la Cámara por la curul de paz del Catatumbo, Diógenes Quintero Amaya, anunció que continuará el proyecto político y social que su esposo lideró en vida.

Quintero murió el pasado 28 de enero cuando la avioneta de la aerolínea Satena, que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña, desapareció del radar y posteriormente se accidentó en zona rural del municipio de Hacarí. Entre los quince fallecidos se encontraba también Carlos Salcedo Salazar, candidato a la curul de paz del Catatumbo.

Diógenes Quintero aspiraba a regresar al Congreso de la República por el número 101 del Partido de la U y se había consolidado como una de las principales voces del Catatumbo en el Legislativo, defendiendo iniciativas relacionadas con la paz territorial, el desarrollo rural, la sustitución de economías ilícitas y la protección de las comunidades campesinas.

Tras su fallecimiento, su esposa Diana Riveros decidió asumir ese espacio político y dar continuidad a la visión que su esposo impulsó en esa región. En un homenaje a Quintero, Riveros aseguró que su compromiso nace del amor por el territorio y de la convicción de que la causa de su esposo no puede detenerse.



“Asumo este camino con el corazón lleno de amor y compromiso por la gente del Catatumbo, por quienes Diógenes trabajó incansablemente. Su causa sigue viva y su voz no se apagará”, expresó Riveros al confirmar que continuará el proyecto político de cara a las elecciones del 8 de marzo.

El anuncio se dio durante un homenaje realizado en el Coliseo Argelino Durán Quintero, en Ocaña. Allí, Rivero afirmó que trabajará por Norte de Santander con el mismo compromiso, humanidad y fuerza que caracterizaron a Diógenes Quintero.

“Tu memoria y tu proyecto de vida ahora es el nuestro y lo llevaré adelante con el mismo fuego con el que tú lo hacías. Tu legado, me encargaré de honrarlo y de que este sueño continúe”, dijo Riveros ante líderes sociales, familiares y habitantes del Catatumbo.