Amnistía en Venezuela
Corte Constitucional
Emergencia económica
Vuelos a Venezuela

Accidente aéreo en el Catatumbo: testimonio revela las difíciles labores de rescate tras la tragedia

Accidente aéreo en el Catatumbo: testimonio revela las difíciles labores de rescate tras la tragedia

Uno de los primeros en llegar al lugar fue Sael Páez, Vocal de la Cruz Roja Colombiana en Ocaña, quien relató a El Radar de Blu Radio las complejas condiciones en las que se desarrollaron las labores de búsqueda y rescate.

