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Blu Radio  / Entretenimiento  / Kris R regresa a Bogotá: esta vez hará su primera arena en la ciudad

Kris R regresa a Bogotá: esta vez hará su primera arena en la ciudad

La 'cara del trap de Colombia' llega con la ilusión de seguir consolidándose como uno de los artistas más importantes actualmente en el país.

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