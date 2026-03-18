Kris R regresa a Bogotá: esta vez hará su primera arena en la ciudad

Estar en el top 10 del 2025 en Spotify, al lado de artistas como Bad Bunny, Blessd, Karol G, Feid, entre otros, demostró que el 2026 era el año en que Kris R estaba listo para hacer historia y poner su nombre en lo más alto de la industria.

Hace poco salió con su álbum 'El trap de Kolombia', que tuvo un impacto inmediato tras su lanzamiento, debutando en el puesto #3 del ranking Top Albums Debut Global de Spotify y en el #4 del Top Albums Debut USA, logrando una de las semanas de estreno más fuertes para un proyecto urbano latino en 2026. Ahora, remata el gran momento anunciando su primer Movistar Arena en Bogotá.

"La presentación en el Movistar Arena será una oportunidad para que el público viva de cerca la energía del Trap, en un espectáculo pensado para corear sus mayores éxitos y celebrar el crecimiento de una nueva generación de artistas urbanos que están redefiniendo el sonido de la música latina", explicaron desde la organización.

Kris R se ha consolidado como una de las nuevas fuerzas más sólidas de la música urbana latina, acumulando certificaciones de Oro y Platino de la RIAA en Estados Unidos, además de reconocimientos en España y varios países de América Latina.



Kris R // Foto: suministrada

Precios de Kris R en Bogotá este 2026