Zulma Guzmán: los indicios que llevan a investigar un posible patrón criminal en el caso

La Fiscalía General de la Nación avanza en la investigación contra la empresaria Zulma Guzmán, señalada por el asesinato de dos niñas en Bogotá mediante el presunto uso de talio en alimentos. Según confirmó la fiscal general, Luz Adriana Camargo, el caso podría no ser un hecho aislado, lo que abre la hipótesis de un posible comportamiento criminal reiterado.

De acuerdo con la funcionaria, los investigadores han identificado elementos que sugieren que el episodio ocurrido en abril de 2025 podría estar relacionado con otros eventos de características similares. Esta línea de análisis se sustenta en hallazgos técnicos y en la comparación de patrones que coinciden en el método utilizado.

Posibles conexiones con otros casos

Camargo explicó que el ente acusador cuenta con evidencia que apunta a, al menos, un hecho adicional registrado aproximadamente un año antes, en el que estaría involucrada una persona cercana a Guzmán. En ese caso, según la Fiscalía, también se habría empleado un mecanismo de envenenamiento con características similares.

Los análisis forenses y de criminalística han permitido establecer coincidencias en la forma en que ocurrieron los hechos, lo que refuerza la hipótesis de un patrón repetido. Para las autoridades, estas similitudes son relevantes dentro del proceso investigativo, ya que podrían indicar una conducta sistemática.



Detalles del caso: consumo de frambuesas contaminadas

Los hechos por los que se investiga a Guzmán ocurrieron los días 3 y 4 de abril de 2025 en una vivienda del norte de Bogotá. Según la orden de captura emitida por un juzgado de control de garantías, las víctimas —Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, de 13— consumieron frambuesas con chocolate que habrían sido contaminadas con talio.

Tras la ingesta, una de las menores falleció el mismo día, mientras que la segunda murió el 9 de abril debido a las complicaciones derivadas del envenenamiento. En el mismo episodio, un joven de 21 años y otra adolescente también resultaron afectados, aunque sobrevivieron y continúan bajo tratamiento médico por las secuelas causadas por la sustancia.

Domiciliario que entregó las frambuesas con talio // Foto: Noticias Caracol

Uso de talio y hallazgos clave en la investigación

La Fiscalía determinó que el envenenamiento no fue accidental. Las pruebas recolectadas permitieron identificar la presencia de talio, un metal altamente tóxico, incoloro e insípido, lo que dificulta su detección en alimentos.

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El rastro de esta sustancia condujo a un producto alimenticio adquirido días antes del hecho, elemento que resultó clave para orientar la investigación hacia la presunta responsable. Estos hallazgos han sido fundamentales para sustentar las hipótesis del caso y avanzar en la recolección de pruebas.

Proceso de extradición desde Reino Unido

Zulma Guzmán fue detenida en el Reino Unido en enero de 2026 y actualmente se encuentra a la espera de que se concrete su extradición a Colombia. Las autoridades colombianas han solicitado su traslado para que responda ante la justicia por los hechos investigados.

En ese contexto, la Fiscalía ha planteado que, una vez en el país, Guzmán sea recluida en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá. No obstante, este proceso está sujeto a las condiciones y requisitos establecidos por el Reino Unido para autorizar la entrega.

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Investigación sigue en curso

La Fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación con el objetivo de establecer si existen más víctimas o hechos relacionados. El análisis de evidencias continúa, así como la verificación de posibles vínculos entre los casos identificados. Las autoridades reiteraron que el proceso se encuentra en desarrollo y que los resultados dependerán de los avances técnicos y judiciales que se logren en las próximas etapas.