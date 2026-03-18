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Blu Radio  / Judicial  / Zulma Guzmán: los indicios que llevan a investigar un posible patrón criminal en el caso

Zulma Guzmán: los indicios que llevan a investigar un posible patrón criminal en el caso

El caso de las dos niñas muertas podría no ser un hecho aislado, lo que abre la hipótesis de un posible comportamiento criminal reiterado.

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