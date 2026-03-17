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Blu Radio  / Judicial  / ¿Quién sería la cuñada de Zulma Guzmán? Nueva víctima revelada en caso de envenenamiento con talio

¿Quién sería la cuñada de Zulma Guzmán? Nueva víctima revelada en caso de envenenamiento con talio

Entre las nuevas víctimas que hacen parte de la investigación aparece, Elvira Restrepo, cuñada de Guzmán, quien en enero de 2025 habría recibido en su vivienda un domicilio con chocolates presuntamente contaminados.

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