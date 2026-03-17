¿Quién sería la cuñada de Zulma Guzmán? Nueva víctima revelada en caso de envenenamiento con talio

El caso de Zulma Guzmán continúa ampliándose con nuevos elementos que, según las autoridades, podrían evidenciar un patrón de conducta. La Fiscalía General de la Nación reveló que, además del episodio en el que murieron dos menores tras consumir alimentos envenenados, existirían otros presuntos intentos similares que refuerzan la hipótesis de un posible actuar sistemático.

Entre las nuevas víctimas que hacen parte de la investigación aparece Elvira Restrepo, cuñada de Guzmán, quien en enero de 2025 habría recibido en su vivienda un domicilio con chocolates presuntamente contaminados con talio. De acuerdo con la información conocida, la mujer alcanzó a consumir parte del producto, lo que le generó afectaciones en su salud.

Restrepo fue atendida en la Fundación Santa Fe de Bogotá, el mismo centro médico donde fueron trasladadas y fallecieron las menores afectadas en el episodio ocurrido en abril. Actualmente, según los reportes, la mujer continúa su tratamiento en Estados Unidos.

Zulma Guzmán Foto: captura de pantalla

Además, las autoridades han identificado una segunda posible víctima, conocida preliminarmente como Catalina, a partir de registros de empresas de domicilios que evidenciarían una tercera solicitud de entrega de alimentos presuntamente contaminados, lo que amplía la línea investigativa sobre el alcance de los hechos.



La fiscal general Luz Adriana Camargo señaló que estos hallazgos permiten concluir que el caso no sería un hecho aislado, por lo que aseguró que “el equipo de investigadores ha descubierto que el episodio en que presuntamente está involucrada la señora Zulma Guzmán, relacionado con las muertes de las dos niñas, no sería un episodio aislado. Tenemos evidencia cierta de otro caso que aproximadamente hace un año involucra a una familiar de la señora Zulma”.

La jefa del ente acusador agregó que los análisis forenses han identificado similitudes en los casos investigados. Según explicó, “tenemos el mismo método de envenenamiento y el grupo de investigación y de criminalística ha encontrado evidencia científica que corroboraría un episodio de envenenamiento similar en unas características muy similares”, lo que, en palabras de la funcionaria, “nos hace pensar en que podemos estar ante un tema de un episodio de asesinato serial”.

En paralelo al avance de la investigación, también continúa el proceso de extradición de Zulma Guzmán, actualmente en trámite con el gobierno del Reino Unido. Sobre este punto, la fiscal Camargo explicó que el procedimiento sigue los protocolos establecidos entre ambos países y que uno de los aspectos clave es la verificación de las condiciones de reclusión en Colombia.

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La fiscal explicó que “la extradición de la señora Zulma viene surtiéndose dentro de los pasos acordados con Gran Bretaña. Ellos son cuidadosos en el examen de las condiciones de reclusión que tendría la señora Zulma”. Además, advirtió sobre la necesidad de mejorar el sistema penitenciario: “Las condiciones carcelarias, no solo para la señora Zulma, sino para cualquier privado de la libertad, es necesario que se mejoren. Ese estándar de prisiones que nosotros tenemos es realmente intolerable”.

También señaló que estas condiciones podrían incidir en el proceso de extradición. “Nosotros también tenemos que hacer caso cuando nos están diciendo que una extradición puede bloquearse por esa falta de garantías que ofrece nuestro sistema penitenciario”, afirmó.

Finalmente, explicó que una de las alternativas contempladas es la reclusión en la cárcel La Picota, aunque se realizarán visitas técnicas tanto por parte de la defensa como de autoridades británicas para verificar las condiciones. Según precisó, estas inspecciones también incluirían otros centros como el Buen Pastor, en el marco de la evaluación de garantías para concretar la eventual extradición.