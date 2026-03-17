¿Zulma Guzmán, asesina en serie? Fiscalía investiga nuevos envenenamientos

La Fiscalía General de la Nación analiza si el caso de envenenamiento con talio atribuido a Zulma Guzmán podría responder al perfil de una posible asesina en serie, luego de que se conocieran nuevos presuntos intentos de envenenamiento contra otras dos personas.

Entre las víctimas recientes estaría presuntamente su propia cuñada, quien en enero de 2025 habría recibido chocolates contaminados con esta sustancia, lo que amplía el alcance de la investigación y refuerza la hipótesis de un posible patrón de conducta.

De acuerdo con información revelada en el curso del proceso, el ente acusador ha identificado al menos cuatro envíos sospechosos dirigidos a tres mujeres, lo que sugiere una posible reiteración en el uso de alimentos adulterados como método.

Entre los nuevos detalles revelados, la Fiscalía confirmó que, tras la solicitud de Reino Unido de garantizar un centro de reclusión con todas las condiciones básicas, se evalúa como alternativa la cárcel La Picota para su extradición.



“La alternativa es La Picota. Igual, va a haber una visita, una visita que hace el equipo de defensa y una visita que es asistida también por las autoridades del Reino Unido para verificar esas condiciones, tanto en La Picota como en el espacio del Buen Pastor”, dijo Luz Adriana Camargo, fiscal general.

Además, las autoridades indagan la participación de una presunta cómplice en el envío de estos productos, mientras avanzan en la recolección de pruebas para determinar la responsabilidad directa de Guzmán en cada uno de los hechos.

Zulma Guzmán Castro Foto: YouTube

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Este análisis se da en paralelo al proceso de extradición que avanza en el Reino Unido, donde la mujer fue capturada en diciembre tras una notificación roja de Interpol.

Desde el Gobierno colombiano se ha reiterado la prioridad de su retorno al país para evitar escenarios de impunidad y permitir el esclarecimiento completo de los hechos, mientras la Fiscalía continúa evaluando si los elementos recopilados configuran un patrón criminal sistemático.