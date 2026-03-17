En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Liquidación de EPS
Zulma Guzmán
Guerra en Irán
Indígenas de Medellín

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / ¿Zulma Guzmán, asesina en serie? Fiscalía investiga nuevos envenenamientos

¿Zulma Guzmán, asesina en serie? Fiscalía investiga nuevos envenenamientos

Entre las víctimas recientes estaría presuntamente su propia cuñada, quien en enero de 2025 habría recibido chocolates contaminados con esta sustancia.

Zulma Guzmán habría enviado otros domicilios de frambuesas: nuevas pistas en caso de envenenamiento
Zulma Guzmán habría enviado otros domicilios de frambuesas: nuevas pistas en caso de envenenamiento
Foto: ImageFx
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad