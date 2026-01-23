Fiscalía cita a interrogatorio virtual a Zenaida Pava este viernes por caso frambuesas envenenadas

La Fiscalía General de la Nación confirmó que este viernes se llevará a cabo el interrogatorio virtual a Zenaida Pava, una mujer adulta mayor que aparece mencionada en el expediente del caso de las frambuesas envenenadas con talio, investigación que conmocionó al país por la muerte de dos menores en abril de 2025.

La diligencia será determinante para establecer si el ente acusador avanza hacia una imputación formal en su contra o si, por el contrario, decide archivar el proceso por falta de elementos probatorios.

Zenaida Pava fue citada luego de ser señalada en la declaración del repartidor como la persona que presuntamente entregó al domiciliario la bolsa sellada que contenía las frambuesas, y que posteriormente insistió en que el paquete fuera entregado en la vivienda del empresario Juan de Bedout. Según el testimonio, la mujer no solo habría suministrado el paquete, sino que también habría verificado de manera reiterada que la entrega se concretara, incluso después de que una de las menores se negara inicialmente a recibirlo.

Este elemento se convirtió en una de las principales razones para que la Fiscalía ordenara su citación a interrogatorio, en una fase clave de definición procesal.



En medio de la investigación, también surgieron versiones que vinculaban a Zenaida Pava con el edificio donde funciona la oficina de Jeisson Rosas, señalado como el supuesto “mentalista” de Zulma Guzmán, principal sospechosa del caso. Sin embargo, esa hipótesis fue desvirtuada por la defensa de Rosas. El abogado Jesús Vergara aseguró que el día en que se despacharon las frambuesas su cliente presuntamente no se encontraba en Colombia, y que existen pruebas ya aportadas a la Fiscalía que demostrarían que estaba de viaje en Europa.

De acuerdo con el defensor, el inmueble donde Rosas tiene su oficina cuenta con múltiples consultorios y amplias salas de espera, por lo que el eventual ingreso o permanencia de Zenaida Pava en ese lugar no puede asociarse de manera exclusiva con su cliente. También explicó que, para la fecha de los hechos, los controles de ingreso al edificio no eran estrictos, lo que permitiría el acceso libre de distintas personas sin registro detallado.

Según esa versión, el coach de vida atendió a Guzmán en cuatro oportunidades, en sesiones que no revelaron comportamientos extraños ni indicios relacionados con la planeación de un delito.

Publicidad

Mientras avanza el interrogatorio de Zenaida Pava en Colombia, en el plano internacional continúan apareciendo nuevos elementos alrededor de Zulma Guzmán. Lo que inicialmente fue presentado como un intento de suicidio por parte de la mujer en el Reino Unido, ahora es descrito por autoridades de Interpol como una acción deliberada para evadir a las autoridades. La versión fue revelada por la periodista María Elvira Arango, directora del programa Los Informantes.

Según esa información, Guzmán no habría intentado quitarse la vida, sino que se lanzó al río Támesis cuando huía de la Policía británica, luego de ser ubicada en el exterior. El hecho se habría producido en el momento en que agentes del Reino Unido se acercaron a ella para notificarle que existía un requerimiento judicial en su contra en Colombia, relacionado con el presunto homicidio de dos menores.