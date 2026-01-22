Habla defensa del supuesto “mentalista” de Zulma Guzmán y niega vínculo con frambuesas envenenadas

La defensa de Jeisson Rosas, señalado en el proceso que investiga la entrega de frambuesas presuntamente contaminadas en un edificio del norte de Bogotá, aseguró que su cliente no se encontraba en el país para la fecha en que ocurrió el envío que hoy es objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Así lo afirmó el abogado Jesús Vergara, quien representa a Rosas, luego de que su nombre fuera vinculado públicamente al expediente por tener una oficina en el mismo inmueble donde fue recogido el domicilio con el cual presuntamente Zulma Guzmá habría producido el envenenamiento de las 2 menores.

Según explicó el jurista, existen registros que demostrarían que Rosas estaba fuera de Colombia cuando el domiciliario recibió las frambuesas que posteriormente fueron llevadas a la vivienda de Juan de Bedout. “Yo tengo un registro donde puedo probar que mi cliente, el señor Jeisson Rosas, para esa fecha, concretamente del 3 de abril, no se encontraba en Colombia, porque él viajó desde el 31 de marzo hasta el 4 de abril al exterior. Tengo la forma de probar ese evento”, aseguró Vergara.

El abogado fue enfático en cuestionar el rumbo de la investigación. A su juicio, se habría incurrido en error al relacionar a su defendido con los hechos y negó que exista una relación personal cercana entre Rosas y Zulma Guzmán, principal sospechosa “No tiene una relación estrecha, como han dicho en los medios, con la señora Guzmán. Sencillamente, tiene una relación profesional, le atendió sus requerimientos y, obviamente, no tiene nada que ver con otras situaciones que la fiscalía está investigando”, señaló.

Sobre las cuatro consultas que, según el expediente, Guzmán habría realizado con Rosas, la defensa sostuvo que estas no tenían ningún contenido ilegal. “No abordan temas que tengan que ver con ninguna situación al margen de la ley, sencillamente él realiza su trabajo”, explicó Vergara, quien añadió que su cliente tiene un consultorio en un tercer piso “donde hay más de veinte profesionales de diferentes áreas”, lo que,según su versión, descarta que se trate de un lugar exclusivo para su cliente.



Esta semana, el proceso sumó un nuevo nombre: Zenaida Pava, quien, de acuerdo con la investigación, habría sido la mujer que entregó el domicilio en ese mismo edificio. Frente a esa versión, la defensa volvió a insistir en que no existen elementos que vinculen a Rosas con esa visita. “Para esa época, el tres de abril del año dos mil veinticinco, no había unos controles rigurosos como están ahora. En ese edificio hay una sala de espera, hay treinta sillas donde pueden llegar personas, sentarse a esperar diferentes consultorios”, explicó el abogado.

Vergara reiteró que su cliente no pudo haber tenido contacto alguno con Zenaida Pava. “Ese tres de abril del año dos mil veinticinco, mi cliente no se encontraba en Colombia y no podía estar relacionado con esa visita que presuntamente hizo la señora Zenaida Pava”, afirmó. Incluso sostuvo que Rosas no recuerda haber atendido a una persona con ese nombre “ni en esa fecha, obviamente, porque no lo podía hacer, ni en otra”.

En ese contexto, el abogado subrayó que corresponde al ente acusador demostrar la presencia de Pava en el edificio y su eventual relación con los hechos. “La fiscalía tiene la carga de demostrar que esta señora se encontraba en el edificio, y en el edificio acuden muchas personas, es un edificio de acceso libre, hay cerca de veinte oficinas, consultorios, hay médicos, hay personas que tienen diferentes actividades profesionales”, puntualizó.

Finalmente, la defensa buscó aclarar el perfil de Jeisson Rosas, quien ha sido presentado públicamente como “mentalista”. Según Vergara, esa caracterización es errónea. “Es una persona que trabaja como coach de vida y facilitador de procesos de desarrollo personal. Además, un empresario que incluso tiene un equipo de fútbol en otro país de Sudamérica”, explicó. Añadió que Rosas utiliza técnicas como el reiki, las cuales describió como “una práctica espiritual” orientada al equilibrio emocional y corporal.

“El primer punto que yo quiero aclarar como defensor es que mi cliente no es un mentalista”, enfatizó Vergara. “Es una persona que ejerce una profesión que está debidamente soportada dentro de la libertad de empresa que existe en Colombia. Lo que él hace es un trabajo de estabilización emocional que realmente no tiene nada que ver con ninguna actividad criminal”.

Mientras la Fiscalía avanza en el esclarecimiento de quién ordenó y entregó las frambuesas, la defensa de Jeisson Rosas insiste en que su cliente fue vinculado de manera equivocada y que las pruebas demostrarían que no se encontraba en el país en la fecha clave del caso.