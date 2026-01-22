En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aranceles de Ecuador
Rafael Tudares
Santa Fe, supercampeón
Salario congresistas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Habla defensa del supuesto “mentalista” de Zulma Guzmán y niega vínculo con frambuesas envenenadas
Primicia

Habla defensa del supuesto “mentalista” de Zulma Guzmán y niega vínculo con frambuesas envenenadas

Según explicó el jurista, existen registros que demostrarían que Rosas estaba fuera de Colombia cuando el domiciliario recibió las frambuesas que posteriormente fueron llevadas a la vivienda de Juan de Bedout.

Zulma Guzmán habría enviado otros domicilios de frambuesas: nuevas pistas en caso de envenenamiento
Zulma Guzmán habría enviado otros domicilios de frambuesas: nuevas pistas en caso de envenenamiento
Foto: ImageFx
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 22 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad