Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Elecciones presidenciales 2026
Petróleo
Guerra en Irán

Blu Radio / Regiones / Cundinamarca / Gaula frustra secuestro en La Calera: citaron a la víctima para una supuesta clase de polirumba

Gaula frustra secuestro en La Calera: citaron a la víctima para una supuesta clase de polirumba

Bajo la modalidad de falso servicio, una mujer fue víctima de secuestro en una vereda de La Calera. Sin embargo, tras la alerta de la familia, las autoridades frustraron este hecho.

