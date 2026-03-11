En la vereda El Volcán del municipio de La Calera, Cundinamarca, el Gaula Militar frustró un intento de secuestro de una mujer que fue contratada aparentemente para dictar clases de polirumba en este municipio. Sin embargo, al llegar a ese punto, presuntos integrantes de las disidencias de las Farc la abordaron y le dijeron que estaba secuestrada. Ante esto, los criminales hicieron varias llamadas a la familia exigiendo más de 10 millones de pesos para una supuesta liberación.

Sin embargo, esta situación fue alertada al Gaula Militar y de inmediato se realizó el despliegue de autoridades para dar con el paradero de la mujer secuestrada. Fue tanta la presión de la Décima Tercera Brigada que lograron encontrar a la víctima y arrebatársela a los secuestradores.

Gaula frustra secuestro en La Calera: citaron a la víctima para una supuesta clase de polirumba

“Ella, con tal de dar su servicio, se desplaza hasta el sector. Cuando finalmente llega al punto, es intervenida con una llamada telefónica desde donde enlazan a ella y a sus familiares y empiezan a exigirle la suma superior a 10 millones de pesos para una supuesta liberación. Esta modalidad se llama ‘falso servicio’”, concluyó el capitán Wilmer Andrés Lara, comandante de la Unidad Operativa del Gaula Militar de la Brigada 13.

Entre tanto, la mujer fue liberada y además se evitó el pago de esta extorsión. Así las cosas, las autoridades tienen dispuesta la línea 147 para denunciar este tipo de casos de secuestro.