Más de 12.000 trámites represados en el Invima generan demoras en aprobación de medicamentos

El atraso en los trámites del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, volvió a encender las alertas en el sector farmacéutico. Gremios y expertos señalaron que actualmente hay 12.470 solicitudes represadas, lo que está aumentando los tiempos para aprobar nuevos medicamentos en Colombia.

La situación fue analizada durante el encuentro Perspectivas Sanitarias en Colombia, organizado por la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), junto con FIFARMA y la Cámara de Comercio Colombo Americana, donde participaron representantes del sector público y privado.

Según las cifras presentadas en el evento, el tiempo promedio para aprobar nuevos registros pasó de 22 meses en 2024 a 29 meses en 2025, uno de los más altos de la región. Además, se advirtió que algunos medicamentos innovadores pueden tardar hasta cinco años en estar disponibles en el país después de haber sido autorizados por agencias internacionales.

Durante la discusión también se expuso que en 2025 el 45 % de las solicitudes para nuevos medicamentos contra el cáncer fueron negadas, mientras que en tratamientos para enfermedades huérfanas la cifra llegó al 50 %.



Los gremios indicaron que el 83 % de los medicamentos rechazados entre 2017 y 2024 ya contaban con aprobación de autoridades sanitarias internacionales, por lo que plantearon que el Invima podría apoyarse en esas evaluaciones para reducir los tiempos de revisión.

Otro de los temas que se mencionó fue la situación presupuestal de la entidad. De acuerdo con los participantes, entre 2023 y 2025 el Invima registró recortes cercanos al 30 %, lo que ha afectado su capacidad operativa.

En el encuentro también se presentó un documento con propuestas para modernizar la entidad, entre ellas actualizar las normas que regulan su funcionamiento, establecer plazos más claros para los trámites y fortalecer herramientas tecnológicas que permitan agilizar los procesos.

Los organizadores señalaron que estas medidas buscan mejorar los tiempos de evaluación y facilitar la llegada de nuevos tratamientos al país, manteniendo los controles sanitarios sobre los medicamentos que se comercializan en Colombia.