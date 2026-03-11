En vivo
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Elecciones presidenciales 2026
Petróleo
Guerra en Irán

Más de 12.000 trámites represados en el Invima generan demoras en aprobación de medicamentos

Más de 12.000 trámites represados en el Invima generan demoras en aprobación de medicamentos

Gremios del sector farmacéutico advirtieron que los tiempos para aprobar nuevos medicamentos en Colombia aumentaron y que algunos tratamientos pueden tardar hasta cinco años en llegar al país.

Foto: Suministrada
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 11 de mar, 2026

