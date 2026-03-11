Sale a la luz testimonio clave en caso de asesinato de las hermanas de 14 y 17 años en Malambo

En una diligencia marcada por momentos de fuerte tensión, la Fiscalía General de la Nación reveló este martes 10 de marzo nuevos detalles sobre el asesinato de las hermanas Sheridan Sofía y Keyla Nicolle Hernández Noriega, ocurrido en el municipio de Malambo, Atlántico.

De acuerdo con la Fiscalía, las adolescentes, de 14 y 17 años, habrían sido asesinadas el 18 de febrero, apenas un día después de haber sido reportadas como desaparecidas. Sin embargo, los señalados implicados habrían continuado enviando mensajes a la madre de las jóvenes durante varios días, simulando que seguían con vida mientras exigían dinero a cambio de su supuesta liberación.

Pista clave del asesinato de dos hermanas, de 14 y 17 años, en Barranquilla: "50 millones"

Uno de los momentos más impactantes de la audiencia se produjo cuando la representante de la Defensoría del Pueblo intervino para describir la violencia ejercida contra las menores. La funcionaria, visiblemente afectada por los detalles expuestos, rompió en llanto mientras relataba la gravedad de los hechos y pidió que el caso no quede en la impunidad.

"Esto es un dolor, su señoría. Esta pérdida se agrava por el horror de la circunstancia: una desaparición, un entierro en una fosa, y la violencia física extrema que se ejerció sobre estas menores. No puedo dejar de hablar de la víctima porque represento los intereses de la víctima y esto es un impacto para esos padres", aseguró entre lágrimas.



Otro de los hallazgos más impactantes del caso fue el testimonio de un testigo. Según el testigo, los hombres habrían planeado el crimen con el fin de que las menores no expusieran su actuar delictivo.

De acuerdo con lo presentado por el ente investigador, la declaración de este joven se convirtió en un elemento relevante dentro del proceso, pues entrega detalles que permiten esclarecer las circunstancias en las que se habría perpetrado el crimen.

"El día 5 de marzo del 2026 rindió declaración jurada el ciudadano Miguel Caleb Velandia Mejía, diligencia en la que se aportó información relevante acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron los hechos objeto de esta investigación", dijo el ente.

Además, añadieron que el testimonió evidenció que "existió un acuerdo previo entre los sujetos conocidos con el alias de El Mono y alias El Tata, orientado a eliminar a las víctimas con el propósito de evitar que éstas revelaran información que pudiera comprometerlos a ellos, a quienes se encontraban departiendo en el lugar de los hechos".

Según reveló, 'El Mono’ habría disparado en dos ocasiones contra Sheridan Sofía Hernández Noriega, causándole la muerte. El ataque, según el testimonio presentado por la Fiscalía, ocurrió en presencia de Juan David Taboada Olivera, alias ‘El Tata’.

"Juan David Taboada Olivera intervino directamente en la acción criminal reduciendo físicamente a la menor Keila Nicole Hernández Noriega, para que posteriormente alias El Mono la degollara con un arma blanca, lo que finalmente le causó la muerte", añadieron.