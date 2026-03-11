“Colombia nunca ha tenido una estrategia de país”: Alejandro Salazar, estratega y escritor

En medio del contexto político que vive el país rumbo a las elecciones presidenciales 2026, el estratega empresarial y escritor Alejandro Salazar aseguró que Colombia enfrenta un desafío clave: pasar de la planeación tradicional a una verdadera estrategia de país que le permita competir y ganar en el escenario internacional.

Durante una entrevista en Mañanas Blu 10:30, el autor del libro 'Colombia Ganadora' explicó que, aunque Colombia ha tenido múltiples planes de desarrollo, aún carece de una estrategia nacional clara.

“Colombia tiene planes de desarrollo todos los años, el país y las ciudades, y nunca ha tenido una estrategia de país. La estrategia no es un plan”, afirmó Salazar, al señalar que la planeación estratégica tradicional ha “diluido” el concepto real de estrategia.



Estrategia para “ganar” en el contexto global

Según el estratega, el principio fundamental de cualquier estrategia es identificar los escenarios donde es posible competir con ventaja. En ese sentido, sostuvo que el país debe analizar con realismo factores como la geografía, la demografía y los cambios tecnológicos globales.

“La estrategia es para ganar. El primer principio es evitar juegos que uno va a perder”, señaló.



Salazar indicó que Colombia atraviesa un momento clave desde el punto de vista demográfico. De acuerdo con su análisis, el país tiene aproximadamente 15 años para aprovechar lo que denominó su última etapa de bono demográfico antes de que la población empiece a envejecer.

“Colombia está entrando en los próximos 15 años en la última fase de su renta demográfica. De ahí en adelante va a empezar a declinar”, explicó.



Mirar hacia el norte: la propuesta estratégica

Uno de los planteamientos centrales del autor es que Colombia debería consolidar su relación económica y estratégica con Norteamérica. Según Salazar, los datos muestran que las conexiones comerciales, de inversión y turismo del país ya se orientan hacia esa región.

“La forma más nítida, más ventajosa y más valiosa de conectarse al mundo es mirar al norte. De hecho, eso ya está pasando”, afirmó.

Publicidad

El analista también aseguró que Colombia se ha convertido en un punto clave dentro de América Latina. “Nos volvimos el hub de América Latina”, dijo, al referirse a la posición del país en comercio, transporte y turismo.



Un debate en medio del panorama político

Las reflexiones de Salazar se dan en un contexto político marcado por el debate sobre el rumbo del país y las elecciones presidenciales. En ese escenario, el estratega insistió en que la discusión debe centrarse en la capacidad del país para competir globalmente.

“La estrategia no es lo que a uno le gusta o lo que quiere; la estrategia es realismo de dónde se puede ganar y dónde no”, concluyó.

Escuche la entrevista completa acá: