Hay un nuevo mapa político en Colombia: ¿cómo queda la carrera rumbo a la presidencia?

El panorama político que dejan las elecciones de este domingo puede dividirse en dos capítulos, uno el que dejan las votaciones que definieron el próximo Congreso de la República y otro el de las consultas presidenciales.

En el Congreso, el Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro se convirtió en la principal fuerza política, con 4 millones 400 mil votos en el Senado y más de 4 millones 300 mil votos en la Cámara de Representantes.

En el Senado, el Pacto alcanza las 25 curules, cinco más que en las elecciones de 2022, pero también se ve un incremento en el número de votos y de curules del Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, que pasó de 14 curules en 2022 a 17 senadores a partir del 20 de julio de 2026, con 3 millones de votos.

Las elecciones de este domingo llevaron al Movimiento de Salvación Nacional, apoyado por Abelardo De La Espriella, a convertirse en uno de los fenómenos de la jornada, con más de 700 mil votos, con los cuales asegura por lo menos tres curules.



En el caso de los partidos políticos tradicionales, también pierden fuerza en el Senado: el partido liberal pasó de 14 a 13 curules, el partido conservador pasó de 15 a 10 curules, Cambio Radical pasó de 11 a 7 curules, mientras que el partido de la U pasó de 10 a 8 curules.

Pese a ese escenario, el progresismo no tiene garantizadas las mayorías en el Senado, teniendo en cuenta que a pesar de la exitosa votación que obtuvo este domingo, sumando la mayoría de la Alianza Verde y los congresistas de partidos tradicionales que han sido petristas, tiene que descontar las cinco curules del partido Comunes, de las extintas Farc, que ya no estarán en el Senado.

El segundo escenario político que queda planteado este domingo es el de las consultas, en las que se destacó de lejos la llamada Gran Consulta por Colombia, con 5 millones 857 mil votos y Paloma Valencia se convierte en un fenómeno político con 3 millones 200 mil votos.

Otro de los grandes fenómenos fue Juan Daniel Oviedo, segunda mayor votación en la consulta de la oposición con 1 millón 200 mil votos, posicionándose como la eventual fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.

Al otro lado de la acera, se desinflaron las consultas de Claudia López y de Roy Barreras y Daniel Quintero, que sumadas apenas alcanzaron 1 millón 200 mil votos.

Los grandes interrogantes de cara a la primera vuelta presidencial son los movimientos de Abelardo De La Espriella por el lado de la derecha y de Sergio Fajardo, quien decidió no sumarse a las consultas y decidió irse solo a primera vuelta. Veremos si logra aglutinar el voto del centro político.