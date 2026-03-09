En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Claudia López
Roy Barreras
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Opinión  / Hay un nuevo mapa político en Colombia: ¿cómo queda la carrera rumbo a la presidencia?

Hay un nuevo mapa político en Colombia: ¿cómo queda la carrera rumbo a la presidencia?

En el Congreso, el Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro se convirtió en la principal fuerza política, con 4 millones 400 mil votos en el Senado y más de 4 millones 300 mil votos en la Cámara de Representantes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad