El Caribe aumentó su participación electoral: así quedó el mapa de poder

En más de cuatro puntos porcentuales incrementó la participación electoral en la región caribe, tanto para las elecciones de cámara y senado, lo que significó la asistencia de 700.000 personas más a las urnas que hace cuatro años, ubicándose incluso ocho puntos porcentuales por encima de la media nacional, al darse una movilización a las urnas del 58% de los caribeños, frente al 50% del promedio del país.

Esto implicó una reconfiguración en el panorama electoral a nivel regional, donde, por ejemplo, Cambio Radical perdió preponderancia en la lista de Senado en los departamentos de Atlántico, Magdalena y San Andrés, donde la ventaja la tomaron el Partido Liberal y Pacto Histórico.

Es decir, no pudieron mantener el primer lugar en votación, lo que terminó impactando esta lista a nivel nacional, la cual perdió al menos cinco curules frente a lo obtenido hace cuatro años, dado el peso que tenía la votación Caribe en sus cuentas.

Otro de los derrotados fue el candidato presidencial Carlos Caicedo, quien nuevamente no logró pasar con su partido Fuerza Ciudadana pasar el umbral en Senado y se quedó sin curul a Cámara de Representantes en Magdalena, donde tiene su bastión político. Allí le ganó el pulso el Pacto Histórico, el cual logró quedarse con el 15% de los votos, lo que le da una curul.



Sin embargo, también allí perdió el Centro Democrático la mayoría de los votos, pues aunque en 2022 fue la fuerza más votada, en esta ocasión lo logró el partido Liberal, un viraje ideológico determinante.

En términos numéricos, entre los ocho departamentos del Caribe, al Senado la fuerza más votada fue Pacto Histórico con más de 892 mil votos y le sigue el Partido Liberal con 801 mil votos. En tercer lugar, está el Partido de la U, con al menos 693.000, le sigue el Partido Conservador con 687 mil y de quinto Cambio Radical con 601 mil.

Algo similar sucedió a Cámara, donde Pacto Histórico fue el único partido que presentó lista en todos los departamentos del Caribe. Para el caso, sumó más de 923 mil votos.

Sin embargo, vale la pena mencionar varios casos puntuales que se dieron en algunos departamentos, donde se dieron votaciones arrasadoras, como le sucedió a Cambio Radical con su lista a la cámara baja por Atlántico. Allí, por ejemplo, alcanzaron 327 votos, lo que les hizo ganadores de tres curules con Stefanel Gutiérrez, Welfran Mendoza y Samir Radi, todos ellos impulsados por la casa Char, la cual logró defender el terreno ganado en 2022 con el mismo número de credenciales.

Un caso similar se dio en Bolívar, donde la votación del partido Conservador (422 mil votos), destacó para hacerse a la mayoría de las curules, aunque perdieron una con relación a 2022, pasando de cuatro a tres.



Victorias costeñas bajo escándalo

Pero el balance no solo es con el panorama de los que pierden, sino también de las polémicas victorias. Una de estas se dio en el Cesar con Alfredo Ape Cuello, del partido Conservador, cuestionado porque su publicidad política fue colocada en carrotanques que entregan agua en Aguachica. El ahora representante electo con 94 mil votos, logró en ese municipio 5.900 votos, siendo el segundo más votado allí.

El que también quedó elegido fue Didier Lobo, candidato al Senado por Cambio Radical, procedente también del Cesar, donde también se le acusa, como a Cuello, de un presunto uso electoral del suministro de agua, pues su publicidad electoral fue puesta en carrotanques que abastecían a comunidades afectadas por carencia del preciado líquido.

Otra que ganó fue Ana Paola García al Senado, ella es una de las salpicadas con la incautación de más de $400 millones de pesos en efectivo en Córdoba. Aunque no hay ninguna investigación contra ella por este proceso, su nombre entró al sonajero por la cercanía que mantiene con uno de los que transportaba el dinero y que fue posteriormente capturado.

Pero esta no fue la misma suerte del senador Julio Elías Chagui, quien buscaba repetir curul por la U. Al excandidato, quien también fue mencionado en este escándalo por dudas de posible compra de votos, no le alcanzaron los 69 mil votos que obtuvo para seguir en el Congreso. Además, también está en la mira por el escándalo de los carrotanques.

No puede faltar en la lista la victoria de Wadith Manzur, quien también fue mencionado en el escándalo de los carrotanques y actualmente está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia en el marco del escándalo de corrupción en la UNGRD. Este último logró 134 mil votos, concentrando en Córdoba 60 mil votos