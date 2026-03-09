En vivo
Mineros compra la paralizada mina La Colosa por US$ 10 millones: busca empezar de cero

Mineros compra la paralizada mina La Colosa por US$ 10 millones: busca empezar de cero

La idea del comprador es buscar un consenso con las comunidades y separarse de los problemas históricos del proyecto. Sin embargo, es muy cautelosa sobre la posibilidad de éxito.

