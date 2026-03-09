Mineros compra la paralizada mina La Colosa por US$ 10 millones: busca empezar de cero

La Mineros S.A. anunció la compra de la mina de oro La Colosa por 10 millones de dólares a la multinacional AngloGold Ashanti. El precio de la transacción representa apenas una pequeña fracción de los 360 millones de dólares que la compañía esperaba invertir en lo que iba a ser uno de los proyectos auríferos más emblemáticos de la región.

En 2017, la mayor parte de la población de Cajamarca votó en contra de la minería en una consulta popular, lo que frenó desde entonces las actividades del proyecto. Sin embargo, AngloGold Ashanti seguía siendo responsable del título minero y, a finales del año pasado, la Agencia Nacional de Minería le ordenó cumplir con las obligaciones del contrato y se negó a mantener la suspensión.

De acuerdo con la información divulgada por la compañía, Mineros pagará hasta 60 millones de dólares dependiendo de la cantidad de oro que pueda explotar y de la obtención de la licencia ambiental.

Los nuevos inversionistas le están apostando por un “borrón y cuenta nueva” con la comunidad, lo que incluye, para empezar, un cambio de nombre del proyecto.



Referencia persona contando billetes. Foto: Blu Radio

“Mineros tiene la intención de distanciarse del legado histórico del proyecto. La compañía considera que el futuro del proyecto estará definido por su relación con el departamento del Tolima y sus comunidades, y no por el contexto histórico”, señaló la empresa.

La compañía no solo cambiará el nombre del proyecto, sino que también iniciará trabajos con las comunidades. No obstante, señaló que para avanzar se necesita un consenso comunitario genuino y claridad regulatoria. Por ejemplo, el Páramo de Los Nevados aún se encuentra en proceso de delimitación.

Publicidad

Se estima que en La Colosa hay más de 28 millones de onzas de oro. Sin embargo, el proyecto estaba apenas en fase de exploración cuando fue interrumpido, y el comprador considera que necesitará tiempo para confirmar si esos volúmenes son correctos.