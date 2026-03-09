Tras salida de Jorge Carrillo como presidente en ISA, renunció Jhonatan Villada

A pocos días que el Consejo de Estado tumbara la elección de Jorge Andrés Carrillo como presidente de ISA por irregularidades en el proceso de selección, una ficha más del exalcalde Daniel Quintero también dejó la compañía de generación de energía.

Se trata de Jhonatan Villada, uno de los más cercanos al exmandatario y quien se venía desempeñando como director de Aprovisionamiento Corporativo.

Mientras se surte el proceso de selección, a través de un comunicado ISA indicó que asumirá en calidad de Carlos Augusto Quintero Monsalve, actual coordinador de Categorías Aprovisionamiento y con 13 años de trayectoria en la entidad.

El ingeniero de Producción ya había ocupado este cargo, pero también se ha desempeñado como analista y especialista de la misma área y subgerente encargado de Aprovisionamiento en la filial de la empresa en Perú.



Aunque hasta ahora no se conocen razones o detalles sobre la salida de Villada de ISA, se trata de una de las personas que fue más cercano a Daniel Quintero durante su administración en Medellín.

Primero fue director técnico del despacho del alcalde, cargo al que llegó en enero de 2020. En esa posición tenía funciones de apoyo al alcalde en la gestión de programas del Plan de Desarrollo, análisis de proyectos y asesoría jurídica, técnica y financiera.

Posteriormente, en noviembre de 2020 fue nombrado secretario general de la Alcaldía de Medellín, uno de los cargos más cercanos al alcalde dentro del gabinete. Desde ese puesto representaba al mandatario en procesos judiciales y administrativos y participaba en varias juntas directivas de entidades públicas de la ciudad como EPM.

También fue delegado del alcalde en la junta directiva del Hospital General de Medellín y participó en juntas de entidades como el Jardín Botánico e Isvimed.