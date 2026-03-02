¿Qué sigue luego de anularse la elección de Jorge Andrés Carrillo como presidente de ISA?

Luis Peláez, diputado demandante de la elección de Jorge Carrillo como presidente de ISA, anunció por lo menos tres acciones legales más para que la Fiscalía indague en qué medida presuntamente se cometieron delitos, tanto por parte del exdirectivo como por parte de la Junta Directiva que lo eligió.

El anuncio de la Junta Directiva de ISA de suspender el contrato de Jorge Carrillo de la presidencia, mientras queda en firme la decisión de la sala Quinta del Consejo de Estado que halló varias irregularidades en su elección para dar por terminada su relación laboral no es el único dolor de cabeza que tendrá el exdirectivo.

Según detalló el diputado Luis Peláez, en diálogo con Blu Radio, una de las irregularidades que deberá explicar ante la Fiscalía es si “traslapó” su experiencia laboral para cumplir con los 15 años que requería para ser elegible en el cargo, en cuyo caso habría un delito de falsedad que corresponderá a las autoridades determinar.

Peláez detalló que, en su concepto, la irregularidad más grande fue el acto administrativo en el que se le nombró, teniendo en cuenta que el también exgerente de EPM durante la administración de Daniel Quintero nunca fue preseleccionado, sino que fue incluido cuando estaban a punto de elegir. Por ello, anunció que emprenderá por lo menos tres nuevas acciones judiciales por puntos que considera clave, uno de ellos que Carrillo devuelva todos los dineros percibidos como gerente.



“Apenas empieza este asunto. Ahora se convierten en cuatro procesos más. La reclamación es para que ISA le cobre directamente los perjuicios a Jorge Carrillo y tenga que devolver el dinero. La denuncia penal ante Jorge Carrillo por las falsedades que pudo haber cometido. Y tercero, la denuncia a todos los miembros de la junta directiva de ISA por las irregularidades cometidas”, dijo.

Pero sin duda la decisión ha tenido un trasfondo político. Aunque no ha habido un pronunciamiento reciente en su defensa, Carrillo es considerado una ficha del ahora candidato presidencial Daniel Quintero, incluso con la venía del presidente Gustavo Petro que incluso dijo que directivo le dejó un legado a la empresa.

“Y lo de Quintero nosotros en Medellín lo padecimos completamente. ¿Por qué me metí a demandar el nombramiento de Jorge Carrillo? Porque vi lo que hizo con EPM, porque vi lo que hizo con Hidroituango y vi lo que hizo con la ciudad. No me podía quedar con los brazos cruzados y por eso demandé porque no quería que le pasara a Isa lo mismo que le pasó a empresas públicas de Medellín”, insistió.

Vale la pena recordar que el alto tribunal determinó que, durante el proceso de selección, se introdujo una modificación sustancial en la matriz de evaluación cuando ya se había realizado una primera calificación de los aspirantes, en la cual Carrillo ocupaba los últimos lugares.

Ese cambio alteró de manera determinante las puntuaciones: elevó la del ahora saliente directivo y redujo la de otros candidatos, incidiendo directamente en el resultado final.

Además, la Sala estableció que la junta directiva de ISA asumió funciones técnicas que corresponden exclusivamente al Comité de Talento Organizacional. Su papel, recordó el fallo, se limitaba a elegir al presidente a partir de la terna presentada por dicho comité.