Renuncia de Quintero como candidato a Presidencia seria por el escándalo de su hermano: Luis Peláez

Noticias Caracol publicó un informe sobre la inherencia de Miguel Quintero en la Alcaldía de Daniel Quintero, su relación con Álvaro Villada, polémico exfuncionario de Luis Pérez, que pasó a ser subdirector financiero el Área Metropolitana y Sebastián Ortega, hijo del cacique de Bello William Ortega.

Lo cierto es que, desde hace varios años, un diputado de Medellín dijo: "los Quintero Calle son peores que los Moreno Rojas, los que se robaron Bogotá".

Ese diputado es Luis Peláez, quien habló del tema en Mañanas Blu con Camila Zuluaga este miércoles.

"Los hermanos Quintero son prácticamente peores que los hermanos Moreno en Bogotá y lo que hicieron en Medellin y Antioquia no tiene nombre", indico Pelaez, quien dijo que los hermanos Quintero "no son solo familiares, sino que también son socios y fundadores de la empresa Intrasoft.



Las investigaciones señalan una llamativa discrepancia en el patrimonio de Miguel Quintero. A pesar de haber reportado gastos de solo 12.000 millones de pesos en una campaña, supuestamente "muy austera", sus activos actuales podrían superar los 3.000 o 4.000 millones de pesos.

"Una persona que se gane 5 millones de pesos como aparece, en 3 o 4 años, con un patrimonio de 4.000 millones de pesos. Eso es imposible. Yo reto al candidato, o excandidato Daniel Quintero, que publique la declaración de renta de su hermano, que la publique y la de todos sus familiares", aseveró.

Peláez sugirió que la reciente renuncia de Daniel Quintero como candidato a la Presidencia, podría estar directamente relacionada con la exposición de este escándalo que involucra a su hermano.

"Yo creo que la renuncia de Daniel no es por las garantías, sino porque se le destapo este escándalo de su hermano", finalizó.

