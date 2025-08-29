Contraloría General asumió investigación de fondo fijo durante alcaldía de Daniel Quintero

Nuevas decisiones de entidades de control se siguen conociendo en casos denunciados de presunta corrupción que enredan al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y varios de sus exfuncionarios.

La más reciente tiene que ver con los posibles malos manejos que se dieron del Fondo Fijo o caja menor asignado a su despacho y en el que la Contraloría General asumió el poder preferente de la investigación que inició y adelantaba la Contraloría Distrital de Medellín.

La decisión del ente de control también se fundamenta en procesos disciplinarios anunciados por parte de la Procuraduría General contra la pagadora de caja menor, Gloria Patricia Agudelo, la exsecretaria Privada de Quintero, María Camila Villamizar y el contralor auxiliar, Uriel Gómez Grisales, quien llegó a este cargo a auditar dicho fondo, sin supuestamente, haber declarado un conflicto de intereses al haber estado vinculado al Distrito entre enero y septiembre de 2020 en el Isvimed.

En el anuncio de apertura de investigación, por este caso, la Procuraduría destacó que hay denuncias sobre gastos injustificados y no reportados de asuntos como cenas en restaurantes, doble cobros de viáticos, compras de flores, helados, empanadas, buñuelos y hasta tiendas agropecuarias.

Al asumir el control sobre la investigación la Contraloría podrá solicitar testimonios y cualquier tipo de insumo probatorio que sirva para determinar sí existió un detrimento patrimonial y las sanciones a las que se expondrían los responsables que incluso podrían derivar en procesos de responsabilidad fiscal.