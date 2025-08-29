Publicidad

Caravana de seguridad en Medellín dejó a 25 personas capturadas por diferentes delitos

Según la Alcaldía, se tiene un dispositivo de 122 personas, en el marco de la Operación Avispa y en diferentes puntos de la ciudad, para incrementar operativos en los espacios públicos.

Operativos captura (2).jpg
Alcaldía de Medellín
Por: María Fernanda Quejada
|
Actualizado: agosto 29, 2025 12:05 p. m.

Caravana de seguridad en Medellín deja a 25 personas capturadas por diferentes delitos. Según la Administración Municipal, se tiene un dispositivo de 122 personas, en el marco de la Operación Avispa y en diferentes puntos de la ciudad, para incrementar operativos en los espacios públicos.

La Alcaldía de Medellín, en articulación con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, continúa intensificando acciones con las caravanas por la seguridad como una de las principales estrategias para mitigar el accionar delictivo en la ciudad, pues recordemos que este año van 221 homicidios, 31 casos más que el año pasado.

Durante la jornada liderada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se realizaron operativos de control en sectores como Bulerías, Belén y El Poblado.

“Al día de hoy tenemos reducción de hurtos a persona en un 24 %, pero eso no es suficiente. Nosotros estamos haciendo estos controles específicamente en las comunas más afectadas por el hurto, como son Poblado, Guayabal, Belén, Laureles. Estamos haciendo estas caravanas por la seguridad, pero estos puntos de control donde vamos rotando y donde tenemos un dispositivo con Ejército y Policía combinado de 122 personas. Al mismo tiempo, operación Avispa, y es en diferentes puntos de la ciudad en semáforos, la Fuerza Pública se baja, hace requises y avanzamos”, indicó el mandatario.

Como resultado de estas intervenciones, se ha logrado la captura de 25 personas por diferentes delitos, la incautación de armas de fuego y armas cortopunzantes, así como el traslado de varias personas al Centro de Traslado por Protección.

