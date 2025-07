"No dejemos que nos roben a Colombia": Federico Gutiérrez en el Día de la Independencia

Durante la conmemoración del Día de la Independencia, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, envió un mensaje a la ciudadanía en donde sobresalieron las palabras de esperanza por el futuro del país. Sin embargo, el mandatario aprovechó para criticar el proceso de paz que realiza el Gobierno nacional.

"Los que hablan de paz son los mismos que hoy les dan micrófono, tarima y reconocimiento a los que han sembrado la guerra. Yo estoy seguro de que saldremos adelante y no será gracias a un gobierno, será por la gente", manifestó.

Durante la conmemoración del Día de la Independencia, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, criticó el proceso de paz que realiza el Gobierno nacional. El mandatario hizo referencia al polémico 'tarimazo' ocurrido en la capital de Antioquia. #VocesySonidos pic.twitter.com/ygA06FEaNa — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) July 20, 2025

Gutiérrez aprovechó sus palabras para asegurar que los discursos políticos no pueden ser basados en el odio, sino en hechos que le generen tranquilidad a los colombianos de cara, por ejemplo, a las contiendas electorales que se avecinan.

"Mientras algunos coquetean con el autoritarismo, nosotros sostenemos la democracia con hechos, no con discursos vacíos y llenos de odio. Porque nuestro país no agacha la cabeza, porque no se deja robar la esperanza", expresó.

Precisamente, sobre el ambiente político de Colombia, el mandatario local comentó que a pesar del miedo que puede existir en el entorno nacional, no se quedará callado respecto a la situación del país.

"Hoy Colombia necesita más que discursos bonitos, necesita verdades, verdades que a muchos les cuesta decir por miedo o por conveniencia, pero yo no vine a quedarme callado", confirmó.

A su vez y respecto a la paz que encabeza el Gobierno nacional, Gutiérrez fue tajante al decir que cree en la paz, siempre y cuando los delincuentes no sigan en las calles cometiendo delitos.

"Yo sí creo en la paz, pero en una paz real, con justicia, con verdad, con garantías para las víctimas, no en una paz de papel escrita desde una tarima mientras los bandidos siguen matando", afirmó.

Al respecto de la paz total, el mandatario se refirió nuevamente al 'tarimazo' e insistió que aunque estén en esos escenarios, “como si fueran héroes, no lo son… Son criminales”.

"Quieren parar en tarima como si fueran héroes, no lo son, son criminales, punto. Y mientras yo sea alcalde, no les voy a aplaudir ni les voy a dar micrófono. Lo que merecen es justicia", insistió.

Luego de que el alcalde de Medellín reconociera la labor de la Fuerza Pública, Federico Gutiérrez le pidió a los ciudadanos que no pierdan la fe en Colombia y su libertad.

"Hoy 20 de julio les pido algo a todos los colombianos y a todos los medellinenses. No dejemos que nos roben la esperanza, no dejemos que nos roben la verdad, no dejemos que nos roben a Colombia", manifestó.

Finalmente, y luego del mensaje del mandatario, el desfile militar continuó su ruta por las calles de Medellín, en donde miles de personas presenciaron de nuevo los eventos por el 20 de julio, ya que hay que recordar que el año anterior el desfile no se realizó en la capital de Antioquia.