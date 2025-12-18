En vivo
Prohibirán consumo de drogas en parques de Bucaramanga: primera decisión de alcalde electo

El alcalde electo de Bucaramanga, Cristian Portilla, anunció que en las primeras 48 horas estará listo el decreto que prohíbe el consumo de drogas en parques de Bucaramanga.

