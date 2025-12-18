Prohibirán consumo de drogas en parques de Bucaramanga: primera decisión de alcalde electo

Acompañado de su familia, el alcalde electo de Bucaramanga, Cristian Portilla, se posesionó este miércoles como el nuevo mandatario de la ciudad tras ganar las elecciones atípicas con 63.300 votos.

El acto de posesión se realizó en el Salón Rojo de Neomundo, donde el alcalde electo recibió la banda de alcalde por parte de su mamá.

“Juro defender a Bucaramanga, las familias, los niños y todos los ciudadanos a los que representamos. Hago un llamado a la unidad, la ciudad nos necesita a todos para que siga avanzando”, manifestó Cristian Portilla en su discurso.

Durante el acto de posesión, el mandatario anunció las primeras medidas: fortalecimiento de la seguridad y la prohibición del consumo de drogas en los parques de Bucaramanga.



“El primero es el decreto de provisión del consumo de droga, lo más probable es que saldrá en las próximas 48 horas. El viernes comenzaremos una operación cero, volveremos otra vez a colocar los cronómetros en cero, tenemos ya una estrategia fuerte, contundente con toda la Policía. Esta mañana me reuní con mi general Quintero para revisar la estrategia en materia de seguridad, le hice unas sugerencias con nuestro equipo de expertos”, indicó.

El mandatario local también anunció los primeros nombres que conformarán su equipo de asesores. El general en retiro, José James Roa, quien fue comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, estará en calidad de asesor. De igual manera, el exsecretario del Interior de Bucaramanga, Gildardo Rayo.

“El eje importante en materia de seguridad es proteger a Bucaramanga. Este será uno de los pilares de nuestro gobierno para proteger a las familias, los niños y adultos mayores.