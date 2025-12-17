En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Paro armado impacta operación de la Terminal de Transporte de Bucaramanga

Paro armado impacta operación de la Terminal de Transporte de Bucaramanga

Los despachos de buses se redujeron en un 27 por ciento. Las rutas más afectadas son las que comunican a Bucaramanga con Barrancabermeja y con la Costa Atlántica.

