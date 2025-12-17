Capturaron a tres hombres que habían robado en varios municipios de Santander

Tres personas señaladas de integrar una red dedicada al hurto bajo la modalidad de fleteo fueron capturadas en las ciudades de Cartagena y Santa Marta, en desarrollo de una investigación que permitió esclarecer varios robos cometidos en Santander y Boyacá entre 2024 y lo corrido de este año.

De acuerdo con las autoridades, las capturas se realizaron en cumplimiento de órdenes judiciales emitidas por hechos ocurridos en los municipios de San Gil, Bucaramanga, Tunja, Moniquirá y Barbosa. La investigación da cuenta de una estructura delincuencial que seguía a sus víctimas tras retirar altas sumas de dinero de entidades bancarias para luego despojarlas del efectivo mediante intimidación.

Uno de los casos ocurrió el 6 de septiembre del año pasado en San Gil, donde un hombre fue víctima del hurto de 1.200.000 pesos luego de retirar dinero de un banco. Ese mismo día, en el municipio de Moniquirá, otra persona fue abordada en el puente del municipio y despojada de 50 millones de pesos que acababa de retirar.

Un día después, el 7 de septiembre, en el centro comercial Viva Tunja, una mujer fue víctima de un fleteo en el que perdió 25 millones de pesos. En Bucaramanga, los investigadores también relacionan a esta banda con el hurto de 45 millones de pesos a una mujer en el centro comercial Cacique, tras ser abordada en el sector de Cabecera.



Las autoridades ya habían logrado un primer golpe contra esta organización el 13 de noviembre del año pasado, cuando parte de la banda fue capturada en flagrancia durante un robo en el municipio de San Gil. En este caso, y tras la presentación del material probatorio, un juez les impuso medida de aseguramiento.

“De acuerdo con el material probatorio de evidencia física que se presentó por parte de la Fiscalía, en esa articulación con nuestra seccional de investigación criminal y el CTI, les dieron medida de aseguramiento. Continuamos trabajando para evitar que estas organizaciones que vienen de otras regiones sigan cometiendo este tipo de hechos en nuestro territorio”, expresó el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander.

Las investigaciones continúan para establecer si hay más personas involucradas o si la banda estaría relacionada con otros delitos similares registrados en la región.