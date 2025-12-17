En vivo
Capturaron a tres hombres que habían robado en varios municipios de Santander

De acuerdo con las autoridades, estos hombres integraban una red conocida como ‘Los Efectivos’ y obtenían ganancias cercanas a los 450 millones de pesos anualmente.

Banda Los Efectivos.jpeg
Tres integrantes de la banda 'Los Efectivos', dedica al hurto, fueron capturados.
Foto: Policía de Santander.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de dic, 2025

