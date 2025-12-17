En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Buenos Aires, Cauca
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Recompensa de $50 millones por información para frustrar ataques terroristas en Santander

Recompensa de $50 millones por información para frustrar ataques terroristas en Santander

La Gobernación de Santander está en alerta máxima ante la escalada terrorista en Santander.

Peaje La Lizama.jpeg
Así quedó el peaje La Lizama, cerca de Barrancabermeja, tras atentado terrorista.
// Suministrada Gobernación de Santander.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad