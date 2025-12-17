Lanzan carro eléctrico, con 480 km y que desafía al BYD Yuan Up, Deepal S05 y más por $60 millones

La lucha por liderar la electrificación se vive día tras día a gran escala en mercados gigantescos como China, en el que lidera BYD pero que es perseguido por diferentes fabricantes como Chery, GWM, Tesla, Changan entre otros.

Una de esas marcas que busca desafiar a los líderes es Ora, perteneciente al grupo Great Wall Motor (GWM), que atraviesa un proceso de redefinición tras varios años de resultados adversos.

Ora fue presentada en 2018 como la división 100 % eléctrica de GWM, con el objetivo de competir directamente en el entonces emergente segmento de los vehículos de nuevas energías. Sin embargo, la marca enfrentó dificultades desde etapas tempranas, incluyendo el fracaso del servicio de car-sharing Ole Sharing y el lanzamiento de modelos que no alcanzaron rentabilidad.

De acuerdo con cifras de China EV DataTracker, entre enero y noviembre de 2025 Ora entregó 27.958 unidades en China, lo que representó una caída interanual del 38,71 %.



GWM Ora 5 Foto: GWM

Cómo es el Ora 5 EV

El modelo elegido es el Ora 5, un vehículo de cinco plazas orientado al uso urbano en China. Aunque comparte ciertos rasgos estéticos con otros productos de la marca —como líneas redondeadas y faros circulares—, se trata de un modelo de mayor tamaño y enfoque distinto frente al hatchback eléctrico que Ora comercializa en otros mercados.

Sus dimensiones lo ubican dentro del segmento de los SUV compactos: 4.471 mm de largo, 1.833 mm de ancho, 1.641 mm de alto y una distancia entre ejes de 2.720 mm, según datos oficiales de GWM.

En el interior, el Ora 5 adopta soluciones ya vistas en vehículos más grandes de Great Wall Motor. Integra una pantalla central de 15,6 pulgadas y un panel de instrumentos digital de 10,25 pulgadas, ambos gestionados por el sistema Coffee OS 3.

Este software, utilizado también en modelos como los Tank 400 y Tank 500, permite control por voz y se complementa con un volante de dos radios, una base de carga inalámbrica para teléfonos, botones físicos para funciones esenciales y un selector de marchas ubicado en la columna de dirección.

GWM Ora 5 Foto: GWM

Autonomía y motorización

En su lanzamiento, el Ora 5 se comercializa exclusivamente como vehículo eléctrico en China y podría llegar a otros mercados como el de Australia. Está equipado con un motor que entrega 150 kW (201 hp) y utiliza baterías LFP suministradas por SVOLT, empresa vinculada a GWM.

La marca ofrece dos opciones de batería: una de 45,3 kWh y otra de 58,3 kWh. Bajo el ciclo de homologación CLTC, la autonomía declarada es de 480 kilómetros para la versión de entrada y de hasta 580 kilómetros para la variante con mayor capacidad.

El Ora 5 se ofrece en cinco niveles de equipamiento en China. Las versiones superiores incorporan sensores LiDAR, una tecnología que empieza a aparecer con mayor frecuencia en este rango de precio dentro del mercado chino.

GWM Ora 5 Foto: GWM

Precios y con quién compite el Ora 5

Los precios oficiales anunciados por GWM, según Car News China, son los siguientes:



Ora 5 480 km Air: 99.800 yuanes (14,160 USD)

Ora 5 480 km Pro: 109.800 yuanes (15,580 USD)

Ora 5 580 km Max: 119.800 yuanes (17,000 USD)

Ora 5 480 km LiDAR: 123.800 yuanes (17,570 USD)

Ora 5 580 km LiDAR: 133.800 yuanes (18,990 USD)

El valor de entrada equivale aproximadamente a 55 millones de pesos colombianos, una cifra que de hablarse sobre una supuesta llegada del SUV al país, claramente subiría por impuestos, gastos de importación, entre otros, pero que sí entra en la lucha con modelos posicionados como la Yuan Up de BYD, y la Deepal S05, entre otros.

GWM confirmó que el Ora 5 no se limitará a la versión eléctrica. Más adelante se incorporarán configuraciones híbridas, híbridas enchufables y de combustión interna.

La versión HEV combinará un motor turbo de 1,5 litros con un motor eléctrico, alcanzando una potencia conjunta de 179 kW (240 hp). La variante a gasolina utilizará un motor 1.5 de 130 kW (174 hp) con transmisión automática de doble embrague de siete marchas.