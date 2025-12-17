En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Buenos Aires, Cauca
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Veeduría pide vincular a junta de EMCALI a investigación por presunto direccionamiento contractual

Veeduría pide vincular a junta de EMCALI a investigación por presunto direccionamiento contractual

La Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia solicitó a la Fiscalía General que la Junta Directiva de EMCALI sea investigada por posibles irregularidades en el contrato de alumbrado público de Cali, ante indicios de direccionamiento contractual y desvío de recursos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad