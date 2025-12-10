Procuraduría frena contrato millonario de alumbrado público en Emcali y exige reiniciar el proceso

El organismo de control advirtió que Emcali no cumplió los requisitos técnicos ni legales para avanzar con el proceso de modernización del sistema de alumbrado público, una iniciativa valorada en cientos de miles de millones de pesos que busca cambiar las luminarias de la ciudad y garantizar su mantenimiento durante las próximas décadas.

Según la Procuraduría, el proyecto carece de soportes técnicos válidos, pues el estudio base —el llamado Plan Maestro de Alumbrado Público— no fue entregado ni recibido a satisfacción al momento de reactivar el proceso. Además, no se habían cumplido los principios de publicidad y libre concurrencia, ya que el trámite no fue publicado en la plataforma oficial de contratación (SECOP II) ni contaba con un cronograma definido o criterios claros de evaluación.

La decisión se produjo luego de que la gerencia de Emcali intentara avanzar con la convocatoria pese a múltiples advertencias internas y observaciones de los órganos de control. En su informe, la Procuraduría señaló que la empresa debe reanudar el proceso solo cuando garantice la transparencia, la competencia entre oferentes y la protección del patrimonio público

Blu Radio. Alumbrado público vía a Lebrija //Foto: X @ViasdeLaCigarra

El pronunciamiento se suma a las alertas previas de veedurías ciudadanas y sectores políticos que han cuestionado la manera en que Emcali ha manejado varios contratos estratégicos. La entidad respondió que acatará las recomendaciones del Ministerio Público y que suspenderá temporalmente la contratación hasta subsanar las fallas señaladas.



El contrato de alumbrado público es considerado un proyecto clave para la modernización urbana de Cali, pues contempla la sustitución de miles de luminarias, la ampliación del servicio y la implementación de sistemas inteligentes de iluminación. Sin embargo, la suspensión podría retrasar los planes de mejora mientras se garantiza que la licitación se realice bajo estándares de legalidad y transparencia.