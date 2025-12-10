En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Temblor
María Corina Machado
Salario mínimo
Donald Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Procuraduría frena contrato millonario de alumbrado público en Emcali y exige reiniciar el proceso

Procuraduría frena contrato millonario de alumbrado público en Emcali y exige reiniciar el proceso

La Procuraduría General de la Nación ordenó suspender el proceso para adjudicar el contrato del Plan Maestro de Alumbrado Público en Cali y pidió a Emcali reiniciar desde cero la licitación, tras hallar irregularidades en la planeación y falta de transparencia en el manejo del proyecto.

Publicidad

Publicidad

Publicidad