Lotería de Manizales, resultados del sorteo hoy miércoles 10 de diciembre de 2025

La Lotería de Manizales volvió a encender la ilusión de miles de colombianos con la realización de su sorteo número 4933, efectuado el miércoles, 10 de diciembre de 2025. Este tradicional juego de azar, con más de un siglo de historia, reafirmó una vez más por qué sigue siendo sinónimo de suerte, tradición y esperanza en todo el país.

El sorteo dejó múltiples ganadores y una amplia distribución de premios, consolidando su lugar como una de las loterías más queridas a nivel nacional.

Premio Mayor del sorteo 4933

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Manizales de este miércoles, 10 de diciembre de 2025, es el XXXX de la serie XXX

Además del gran premio, la entidad entregó una completa lista de premios secos en distintas categorías, aumentando las oportunidades de ganar.



Premios secos del sorteo 4933

Resultados oficiales y horarios del sorteo

Los sorteos se realizan todos los miércoles entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., con posibles variaciones en días festivos. La Lotería de Manizales recomienda consultar siempre los resultados exclusivamente en sus canales oficiales para garantizar la autenticidad de la información.



Valor del billete y la fracción

Billete completo: $12.000

$12.000 Fracción: $3.000

Cada compra aporta directamente al financiamiento de programas de salud en Colombia, uno de los principales pilares sociales de esta lotería.



Requisitos para reclamar un premio

Los ganadores cuentan con un plazo de un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio. Los documentos requeridos son:



Billete original en buen estado

Cédula de ciudadanía (original y copia al 150 %)

RUT (obligatorio para premios de alto valor)

Más que un sorteo: una misión social

La Lotería de Manizales no solo entrega premios millonarios. Gracias a sus aportes, fortalece el sistema de salud en diferentes regiones del país, convirtiéndose en una institución emblemática para miles de colombianos.



Cada miércoles, este sorteo renueva la esperanza de quienes participan y sigue transformando vidas con cada nueva edición.

