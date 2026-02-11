En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Llovió el equivalente a 30 piscinas olímpicas en una hora: aguacero en Bogotá este 11 de febrero

Llovió el equivalente a 30 piscinas olímpicas en una hora: aguacero en Bogotá este 11 de febrero

Más de 40 eventos por lluvias mantienen en alerta y seguimiento permanente a las autoridades distritales tras el aguacero de esta tarde.

