Llovió el equivalente a 30 piscinas olímpicas en una hora: aguacero en Bogotá este 11 de febrero

Desde las 2:30 de la tarde, Bogotá ha registrado fuertes lluvias en gran parte de la ciudad, sobre todo en el norte y occidente, con acumulados muy altos en las localidades de Usaquén y Suba.

De acuerdo con el reporte oficial, entre las 2:30 y las 3:30 de la tarde se registraron 75 milímetros de lluvia en Usaquén, una cantidad que equivale a llenar 30 piscinas olímpicas en una hora. En localidades como Suba, Engativá, Barrios Unidos, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Puente Aranda y Usme, las precipitaciones fueron de intensidad moderada.

Entre los puntos afectados se encuentra el barrio El Redil, en Usaquén, donde se hay una vía inundada y sin paso en la Autopista Norte con calle 174. En la localidad de Suba se registraron encharcamientos que afectaron la movilidad en sentido norte-sur sobre la carrera séptima a la altura de la calle 217, sin que se presentaran novedades que pusieran en riesgo a la ciudadanía.

#EnDesarrollo A esta hora aumentan las fuertes lluvias en el norte y occidente de Bogotá. De acuerdo con el IDIGER, las localidades más afectadas son Suba, Usaquén, Barrios Unidos, Engativá y Teusaquillo. Las autoridades recomiendan transitar con precaución ante las inundaciones… pic.twitter.com/PjEPv6V7NU — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) February 11, 2026

También quedó registrado en video el encharcamiento en la Avenida Cali con calle 139, así como en la carrera séptima con calle 187C, donde las autoridades recomiendan transitar con precaución. En la avenida calle 147 con carrera 7C se presentó ingreso de agua en algunas viviendas, sin que se reportaran personas afectadas. En este punto se activó el seguimiento con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).



Otra de las zonas afectadas fue la carrera novena con calle 146, sector Los Cedros, donde hubo un encharcamiento que afectó la zona de un local comercial, asociado a cañerías tapadas. En el sector del 7 de Agosto se presentaron lluvias entre leves y moderadas acompañadas de granizo, sin reportes de afectaciones en vías o viviendas.

Lluvias en Bogotá generaron inundaciones en la capital Foto: captura de video

Ante estas condiciones, el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (IDIGER) aseguró que ya adelanta un seguimiento permanente al comportamiento hidrometeorológico, en coordinación con las entidades que integran el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), con el objetivo de anticipar y atender cualquier situación derivada de las lluvias.

Según los reportes consolidados hasta las 4:00 de la tarde, se han presentado 41 eventos asociados a las precipitaciones, en su mayoría concentrados sobre la carrera séptima, desde la calle 153 hasta el sector de Bosque Calderón, en la calle 57. La localidad de Usaquén es la que registra el mayor número de afectaciones.

Debido a las fuertes lluvias en Bogotá, se registran inundaciones en varios puntos de la ciudad en este momento: en la Autopista Norte con calle 209, en la Carrera Séptima con calles 153, 163 y 237, en la Avenida Cali con 139, en el Canal Torca y en la Avenida Caracas con calle… pic.twitter.com/ldZLvAqOU9 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) February 11, 2026

Otros reportes incluyen una inundación en la avenida Caracas con calle 33 sur, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, donde se recomienda evitar el sector, así como lluvias fuertes en el canal Torca y en la carrera séptima en el norte, a la altura de Cemex, sin afectaciones reportadas hasta el momento.

El IDIGER reiteró el llamado a fortalecer las acciones de autocuidado durante esta temporada de lluvias, como realizar mantenimiento preventivo en cubiertas y sistemas de evacuación de aguas, evitar la disposición de residuos en el espacio público y reportar cualquier situación de riesgo a través de la Línea 123.