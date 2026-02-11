Lluvias en Bogotá generan inundaciones y problemas de movilidad: la Autopista Norte la más afectada

La tarde de este miércoles estuvo marcada por intensas lluvias en varias localidades de Bogotá, especialmente en el norte de la ciudad, donde se reportaron inundaciones en algunas vías y afectaciones en la movilidad.

De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), las precipitaciones ocurren en Suba, Usaquén, Barrios Unidos, Engativá y Teusaquillo, con mayor intensidad en sectores del norte.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, a esta hora hay inundaciones y encharcamientos en la capital, en:



La avenida Cali con calle 139

En la carrera 7 con calle 187c

Autonorte con calle 209

Autonorte con calle 209 Carrera 7 con calle 153 - 163 y 237

Carrera 7 con calle 146

Asímismo, otro de los lugares que fue afectado por la lluvia fue el estadio El Campín de Bogotá, pues en redes sociales, se ve cómo el personal de logistica lo cubre mientras el agua no da tregua.

Una de las vías más afectadas es la Autopista Norte, pues desde el tramo de la calle 200 persiste una enorme inundación que dejó a vehículos atrapados en el agua.



Lluvias en Bogotá dejan vías inundadas. Fotos: Movilidad, @oscarmrueda en X.

Por su parte, Max Henriquez, meteorólogo y conferencista sobre clima, cambio climático y desastres, indicó que sobre las 3:00 p. m. ya se comenzaban a sentir los truenos y la granizada en sectores del norte de Bogotá.

De igual forma, manifestó que también hay tormentas en el sur de Antioquia y Caldas, mientras que llueve más generalizadamente en el Cauca, sur del Huila, el Chocó y Nariño. Córdoba está con cielos despejados y tiempo seco.



Videos: lluvias en Bogotá generan inundaciones y problemas de movilidad

Publicidad

⛈️[03:38 p.m.] #AEstaHora se registran lluvias en las localidades de:



Suba

Usaquén

Barrios Unidos

Engativá

Teusaquillo



⚠️Las precipitaciones son intensas y podrían generar afectaciones al a movilidad.



🚗Conduce con precaución. ☔️Evita transitar por zona inundadas. pic.twitter.com/k1J5Fn1fkK — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 11, 2026

Un aguacero de locos a esta hora en el Campin…. Ojalá no se caiga el maquillaje que le hicieron a la gramilla. @MillosFCoficial @SenciaBogota @Bogota pic.twitter.com/7SIZFXPoeC — TOMANDOS (@orgtomandosfc) February 11, 2026

Terrible aguacero en el norte de Bogotá. Esto es sobre la carrera séptima. pic.twitter.com/LMiKoTNcfJ — Óscar Rueda (@oscarmrueda) February 11, 2026