General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba
Aberlardo De La Espriella
Aida Quilcué

Lluvias en Bogotá generan inundaciones y problemas de movilidad: la Autopista Norte la más afectada

Lluvias en Bogotá generan inundaciones y problemas de movilidad: la Autopista Norte la más afectada

De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), las lluvias ocurren con mayor intensidad en sectores del norte.

