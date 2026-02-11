No queremos que usen recursos territoriales: Fedepartamentos sobre nueva emergencia económica

La historia de Colombia se repite para los gobernadores del país ante la eventual declaratoria de una nueva emergencia económica en las próximas horas por parte del Gobierno nacional, desde la Federación Nacional de Departamentos expresaron su preocupación por la posibilidad de que en esta se establezcan nuevos impuestos que podrían impactar los recursos de los departamentos.

Es importante destacar que la intranquilidad por parte de la federación se da tras inconformidades expresadas por los gobernadores de diferentes departamentos semanas atrás por el estado de emergencia que había propuesto el presidente Petro.

En este decreto, propuesto en diciembre de 2025, productos como los licores y los cigarrillos tendrían un nuevo gravamen, el cual, según los mandatarios regionales, podría afectar los ingresos estratégicos para financiar educación, salud y deportes de cada uno de sus territorios, ya que tienen como rentas esenciales dichos productos.

"Esperamos que no se vuelva a intentar violar la Constitución en utilizar los recursos territoriales cuando hay una salvedad expresa constitucionalmente, que advierte que solo se puede usar en caso de guerra exterior, de la cual mediante decretos el gobierno nacional podría utilizar las rentas territoriales... Nosotros sí seguiríamos en la defensa de que los recursos territoriales no pueden ser tocados por un decreto salvo el caso de guerra exterior”, aseguró Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos.



Inundaciones Córdoba Foto: EFE

Desde Fedepartamentos, le proponen al Gobierno nacional buscar otras alternativas con dinero no ejecutado y administrado por parte de este, para que atiendan esta emergencia. Sin embargo, por medio de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro rechazó la propuesta por parte de los gobernadores y aseguró que este dinero requiere un mayor esfuerzo por parte de quienes tienen más capacidad económica en el país.