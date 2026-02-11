En vivo
“Quieren más plata con la tragedia en Córdoba”: alcalde y gobernador rechazan impuesto al patrimonio

Gobernantes de Medellín y Antioquia criticaron que el Gobierno nacional cobre un nuevo impuesto al patrimonio en la emergencia económica declarada por la crisis de las lluvias.

