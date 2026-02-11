“Quieren más plata con la tragedia en Córdoba”: alcalde y gobernador rechazan impuesto al patrimonio

En Antioquia no cayó bien el plan de que les vayan a cobrar nuevos impuestos a las empresas, como el de patrimonio, a propósito de que el Gobierno nacional anunció que se declarará una nueva emergencia económica para afrontar los estragos ocasionados por las fuertes lluvias, que han golpeado con crudeza departamentos como, por ejemplo, Córdoba.

De acuerdo con lo planteado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, las compañías con patrimonios entre 10.000 y 30.000 millones de pesos pagarían una tarifa marginal de 0,6 %, mientras que aquellas con patrimonios superiores a 30.000 millones de pesos asumirían una tarifa marginal de 1,2 %.

Para el caso por ejemplo de Empresas Públicas de Medellín, cuyo patrimonio es de 32 billones de pesos, el alcalde y presidente de la Junta Directiva, Federico Gutiérrez, se mostró respetuoso de cumplir la ley si así se determina, pero mostró preocupación por este nuevo cobro. Gutiérrez afirmó que, el presidente Gustavo Petro y su gobierno anuncian nuevos impuestos a diario tras haber “malgastado recursos o después de que funcionarios se apropiaran de dinero en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo”.

"El gobierno está cogiendo de cuenta de la emergencia de Córdoba, que ni siquiera ha atendido porque la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se la robaron en ese gobierno de Petro, y no tienen plata y ahora entonces quieren más plata con la excusa de la tragedia que se está viviendo. Mire, las ayudas que están llegando a Urabá y a Córdoba están llegando de empresas privadas, desde la ciudadanía de Medellín, porque aquí estamos recolectando también ayudas", expuso el mandatario.



Inundación en Montelibano, Córdoba. Suministrado.

Por su parte, el gobernador Andrés Julián Rendón, manifestó que no es necesario que el Gobierno nacional decrete otra emergencia económica, sino que primero “debería reorientar recursos que está despilfarrando” y segundo, echar mano de las inejecuciones. Aseguró que hay recursos sin ejecutar en regalías de ambiente, ciencia, tecnología y de innovación, y aún del OCAD Paz, para atenuar estas dificultades en infraestructura, en el componente productivo y social.

"No más en Regalías, que es una fuente que viene del sector minero energético que él tanto ha estigmatizado, hay más de nueve billones de pesos que se podrían reorientar para la reconstrucción. El doctor Carrillo, con quien hemos trabajado de la mano en la atención de esta contingencia, decía muy claramente que se tiene como atender la contingencia, pero no cómo reconstruir ni mitigar", indicó.

El alcalde reiteró la petición a donar a través del Banco de Alimentos, autorizado por la Gobernación de Córdoba, y destacó la solidaridad de Medellín y del país con el envío de ayudas. Señaló que la legalidad de los decretos del Gobierno la definirán las instancias judiciales y que acatarán lo que esté dentro de la ley.

Mientras se siguen escuchando voces de rechazo contra el impuesto al patrimonio, desde el Ministerio de Hacienda aseguraron que el cobro que para personas jurídicas podría generar un recaudo estimado en 8 billones de pesos.

