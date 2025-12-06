En vivo
Nuevas denuncias por presuntas irregularidades en el megacontrato de alumbrado público de EMCALI

El abogado Luis Gustavo Moreno Rivera presentó, junto con la Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia, nuevas denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en el megacontrato de modernización del alumbrado público de EMCALI, cuyo valor supera los 120 millones de dólares.

