Murió a los 80 años el general retirado Jorge Mora Rangel, negociador de la paz con las Farc

Murió a los 80 años el general retirado Jorge Mora Rangel, negociador de la paz con las Farc

El general retirado Jorge Mora Rangel nació en 1945 en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.

General (r) Jorge Enrique Mora
General (r) Jorge Enrique Mora.
Foto: Suministrada
Por: EFE
|
Actualizado: 6 de dic, 2025

