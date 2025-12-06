Más de 240.000 viajeros se movilizarán por terminales de Medellín este puente festivo

El fin de semana de velitas, con puente incluido, es considerado el primer gran pico de afluencia del cierre de año en las terminales de transporte de Medellín, por lo que se prevé que desde este viernes y hasta el lunes festivo se movilicen 244.000 personas y 17.500 vehículos.

Por ello, las autoridades ya instalaron el Puesto de Mando Unificado -PMU-, para monitorear la operación por la alta demanda de viajeros en las dos terminales terrestres de la ciudad, que proyectan movilizar a más de 5.400.000 viajeros en la temporada de fin de año, siendo las fechas de mayor afluencia de pasajeros, fuera de esta, las de Navidad y Año Nuevo (desde el 23 de diciembre al 1 de enero), así como durante el Puente de Reyes (9 al 12 de enero). El subgerente técnico y operativo de Terminales Medellín, Ricardo León Yepes.

Restricciones puente festivo Foto: MinTransporte

"Este puente de velitas es el inicio que nos marca la temporada de fin de año. Nuestro equipo operativo está preparado para garantizar la operación y que todos los usuarios tengan un feliz paso por nuestras terminales. A todos los usuarios, que estén muy pendientes de sus niños, que cuiden sus equipajes y muy especialmente que se informen bien sobre el transporte de sus mascotas, qué garantías les van a dar", indicó.

Por lo pronto, Terminales Medellín reiteró a la ciudadanía la importancia de viajar de forma legal y segura, comprar los tiquetes en las taquillas autorizadas, cuidar de niñas y niños en todo momento y cumplir con las políticas de viaje con mascotas. También recomiendan llegar con una hora de anticipación, planear las rutas y consultar los canales oficiales.



Asimismo, las autoridades anunciaron que por estos días se intensifican controles contra el transporte informal, el pregoneo, el tráfico ilegal de flora y fauna y la verificación de requisitos para viajes con menores, para garantizar una experiencia tranquila a todos los pasajeros.