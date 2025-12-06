En vivo
Dos presuntos disidentes habrían muerto durante incursión armada en Tesalia, Huila

Los cuerpos de los disidentes abatidos al parecer se los llevaron en camionetas por integrantes del mismo grupo armado ilegal, según reporte de las autoridades.

Foto: Policía Nacional
Por: Julio Díaz Sánchez
|
Actualizado: 6 de dic, 2025

