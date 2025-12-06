Prepárese: estos serán los estadios donde Colombia disputará la Fase de Grupos del Mundial 2026

Colombia ya conoce los escenarios donde empezará su camino en el Mundial 2026. La Selección disputará la Fase de Grupos en estadios icónicos de Norteamérica, recintos que no solo prometen atmosferas vibrantes, sino también desafíos únicos por sus características y ubicación.

Mundial 2026 Fase de Grupos: K Foto: Fifa

Con figuras consolidadas como James Rodríguez y Luis Díaz, y tras un proceso de preparación con partidos amistosos fuertes, la tricolor llega con la ambición de empezar con buen pie su camino mundialista.

Estos serán los escenarios en los que el equipo nacional buscará dar sus primeros pasos hacia una histórica clasificación en la Copa del Mundo:



Colombia vs. Uzbekistán: este será el estadio donde jugarán

El primer encuentro de la Selección Colombia para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, se desarrollará en la Ciudad de México el próximo miércoles, 17 de junio, a las 10:00 de la noche ante la Selección de Uzbekistán, un equipo al que nunca antes se ha enfrentado la tricolor y del que se programan salir victoriosos para avanzar con buen puntaje la primera fase.

Esta será la primera participación de la selección en la fase de grupos del Mundial, este juego representa una oportunidad para que Colombia muestre su experiencia mundialista, establezca dominio y envíe un mensaje claro a sus rivales dentro del grupo y se desarrollará en el Estadio Azteca.



Colombia vs. ganador del Repechaje: este será el estadio donde jugarán

El segundo partido se desarrollará en la ciudad de Guadalajara, también en México, en el Estadio Akron el próximo mertes, 23 de junio, y representará para la selección su avance en la fase de grupos, donde se busca afianzar el puntaje para consolidar la clasificación desde los primeros dos partidos.



Luis Díaz, figura con la Selección Colombia Foto: AFP

Este partido se realizará con el equipo ganador de la fase de repechaje, que se disputará entre Nueva Caledonia, Jamaica o la República Democrática del Congo.



Colombia vs. Portugal: este será en estadio donde jugarán

Para su encuentro con la Selección de Portugal, uno de los más esperados por los aficionados debido a la grandeza del rival, la Selección Colombia disputará su encuentro con la selección europea el próximo sábado, 27 de junio, a las 7: 30 de la noche en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami.

