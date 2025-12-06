Movilidad para las fiestas de fin de año: Autos y Motos, programa 6 de diciembre de 2025

En Autos y Motos de este sábado, 6 de diciembre de 2025, estos fueron los temas:
- La industria aeronáutica afrontó un "stop riding" temporal de los aviones A320 para el trabajo de actualización de flota, considerando que la mayoría de las aerolíneas poseen este modelo.
- El proyecto de ampliación Autonorte (Accesos Norte fase dos) recibió la certificación ambiental "Very Good" por parte de Moody's, una calificadora internacional.
- Renault se posicionó como la marca que más vehículos vendió en noviembre en Colombia, con 3.589 unidades y un crecimiento del 16 %..
- La congestión, la inseguridad y los inconvenientes en las revisiones a vehículos en Buenaventura están afectando la industria y causando retrasos en las entregas de vehículos al interior del país.
- La PV5, totalmente eléctrica de Kia Corporation, fue galardonada como la Van Internacional del Año 2026 (IVOT), logrando ser el primer vehículo coreano y la primera van eléctrica de Asia en recibir este premio.
- La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció dos días sin pico y placa en la ciudad por la celebración de las fiestas de Navidad y año Nuevo. Estos días son el 26 de diciembre y el 2 de enero de 2026.
Escuche el programa completo aquí: