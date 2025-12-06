Movilidad para las fiestas de fin de año: Autos y Motos, programa 6 de diciembre de 2025

En Autos y Motos de este sábado, 6 de diciembre de 2025, estos fueron los temas:



La industria aeronáutica afrontó un "stop riding" temporal de los aviones A320 para el trabajo de actualización de flota, considerando que la mayoría de las aerolíneas poseen este modelo.

El proyecto de ampliación Autonorte (Accesos Norte fase dos) recibió la certificación ambiental "Very Good" por parte de Moody's , una calificadora internacional.

Renault se posicionó como la marca que más vehículos vendió en noviembre en Colombia, con 3.589 unidades y un crecimiento del 16 %.

La congestión, la inseguridad y los inconvenientes en las revisiones a vehículos en Buenaventura están afectando la industria y causando retrasos en las entregas de vehículos al interior del país.

La PV5, totalmente eléctrica de Kia Corporation, fue galardonada como la Van Internacional del Año 2026 (IVOT), logrando ser el primer vehículo coreano y la primera van eléctrica de Asia en recibir este premio.

La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció dos días sin pico y placa en la ciudad por la celebración de las fiestas de Navidad y año Nuevo. Estos días son el 26 de diciembre y el 2 de enero de 2026.

