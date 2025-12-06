Estas son las fechas y horas de los partidos de la Selección Colombia en el Mundial 2026

La expectativa alrededor de la Copa Mundial de 2026 llegó a su fin este 5 de diciembre, cuando la FIFA realizó en Washington, Estados Unidos, el sorteo oficial que definió la conformación de los 12 grupos del nuevo formato con 48 selecciones.

El evento marca un hito para el Mundial, que por primera vez tendrá tres países anfitriones. Durante el sorteo se conoció la distribución de los equipos locales: México quedó en el Grupo A, Canadá en el B y Estados Unidos en el D.

Además, la FIFA separó en llaves distintas a Argentina y España, las dos selecciones mejor posicionadas en el ranking, para evitar un cruce anticipado antes de las semifinales. La Selección Colombia fue asignada al Grupo K, en un proceso que contempló el traslado automático de equipos cuando coincidían con otra selección de su misma confederación.

¿Cuándo juega Colombia en el Mundial 2026?

Colombia debutará en el Grupo K el 17 de junio a las 22:00 en Ciudad de México (hora local), donde enfrentará a Uzbekistán en el cierre de la primera jornada.



Para la segunda fecha, la Selección viajará a Guadalajara, donde el 23 de junio a las 22:00 se medirá al COD/JAM/NCL, correspondiente al ganador del repechaje entre Congo, Jamaica o Nueva Caledonia.

Mundial 2026 Fase de Grupos: K Foto: Fifa

En la tercera jornada, Colombia disputará su partido más exigente de la fase de grupos: el 27 de junio a las 19:30 en Miami, donde enfrentará a Portugal. Ese encuentro cerrará su participación en la fase inicial, definiendo sus opciones de avanzar a la siguiente ronda.