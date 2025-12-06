Caribeña Día resultado del último sorteo hoy sábado 6 de diciembre de 2025

El Caribeña Día continúa posicionándose como uno de los sorteos de chance más representativos y seguidos en la región Caribe. Su larga tradición, unida a la expectativa que genera cada tarde, convierte este sorteo en una cita habitual para miles de jugadores que siguen atentos sus resultados, siempre con la ilusión de obtener una buena noticia.

Número ganador de Caribeña Día hoy, sábado 6 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Caribeña Día de este sábado 6 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Caribeña Día?

El sorteo Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo disponible para todo el país. Su cumplimiento en horarios, junto con la transparencia del proceso, lo ha consolidado como uno de los juegos de chance más confiables y tradicionales del Caribe colombiano.



Modalidades de juego del Caribeña Día

Una de las claves de su popularidad es la amplia variedad de modalidades de juego, que permite a cada apostador elegir la estrategia que mejor se adapte a sus preferencias:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden coincidir en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Gracias a su tradición, emoción diaria y variedad de apuestas, el Caribeña Día continúa siendo uno de los sorteos más esperados de la región, manteniendo viva la ilusión de miles de jugadores que buscan un golpe de suerte en cada nueva jornada.